Questa Smart TV 4K da 50 pollici costa solo 350€: che AFFARE! (-22%)

Se siete alla ricerca di un televisore di qualità ottima, capace di offrire un'esperienza visiva e sonora completa, e senza spendere una fortuna grazie a un ottimo rapporto qualità-prezzo, vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. La smart TV TCL 50V6B, attualmente scontata del 22%, è disponibile in offerta a soli 349,90€, con un risparmio quindi di ben 100€ rispetto al prezzo di listino di 449,00€.

Smart TV TCL 50V6B, chi dovrebbe acquistarla?

La Smart TV 4K TCL 50V6B da 50 pollici rappresenta una scelta eccellente per coloro che desiderano immergersi completamente nella visione dei loro contenuti preferiti senza spendere una fortuna. Troviamo immagini dettagliate garantite dalla tecnologia 4K HDR, perfetta per un'ottima resa accurata delle sfumature, con il supporto al Dolby Vision e il Micro Dimming che completano il tutto regolando al meglio il setup. Anche dal punto di vista di audio, con il supporto invece al Dolby Atmos, è possibile godere di un effetto immersivo per film, serie e videogiochi.

C'è spazio anche per i giocatori, grazie alla tecnologia Game Master 2.0 e all'HDMI 2.1 per il supporto alle console: troviamo infatti anche la latenza ridotta all'osso. La Smart TV comprende il supporto a Google Assistant e Alexa, oltre che a Google TV, Google Meet (per quanto non sia inclusa la fotocamera), e alla tecnologia Chromecast, con il tutto che permette in soldoni di accedere a moltissime app, per lo streaming e non solo.

In offerta a 349,90€, la smart TV 4K TCL 50V6B rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca tecnologie avanzate a un prezzo conveniente, visto che a questo prezzo risulta particolarmente competitivo. Con la sua combinazione di qualità d'immagine del pannello, ottimizzata anche dai vari software, assieme a un audio sorprendente e funzionalità all'avanguardia come Google TV, è la scelta ideale per godere al meglio di film, videogiochi e serie TV in salotto.

