Questo TV LG OLED, oggi al MINIMO STORICO, porta il cinema nel comfort di casa tua!

Se siete alla ricerca di un TV OLED 4K di ultima generazione che unisca qualità d'immagine straordinaria, prestazioni elevate e un prezzo mai visto prima, l'offerta attualmente disponibile su Amazon per LG OLED65C46LA è semplicemente imperdibile. Questo straordinario televisore da 65 pollici della serie C4 2024 è disponibile a soli 1.429€, con uno sconto del 45% rispetto al prezzo di listino di 2.599€. Si tratta del minimo storico per un prodotto che rappresenta l'eccellenza della tecnologia OLED firmata LG.

Vedi offerta su Amazon

LG OLED65C46LA, chi dovrebbe acquistarlo?

LG OLED65C46LA è dotato di pannello OLED evo con pixel auto-illuminanti, una caratteristica che garantisce neri perfetti, colori vivaci e un contrasto infinito. Grazie alla sinergia con il nuovo processore α9 Gen7 con AI, la TV è in grado di analizzare ogni fotogramma su 20.000 zone dinamiche per offrire un livello di dettaglio e realismo senza precedenti. La tecnologia Brightness Booster incrementa la luminosità fino al 20% rispetto agli OLED tradizionali, migliorando ulteriormente la resa visiva anche in ambienti molto illuminati.

L'esperienza audiovisiva viene completata dal supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, per un coinvolgimento totale sia sul piano dell'immagine che su quello del suono. Il sistema operativo webOS 24 con ThinQ AI garantisce un'interfaccia intuitiva, personalizzabile e aggiornata per almeno 5 anni grazie al programma webOS Re:New.

Particolarmente interessante per i videogiocatori, LG OLED65C46LA offre un supporto completo alle funzionalità di nuova generazione, inclusi VRR, GSync, FreeSync e HDMI 2.1 con 4K fino a 144Hz, rendendolo una scelta eccellente per il gaming competitivo e per sfruttare al massimo le console di nuova generazione.

Dal design elegante e ultra sottile, questo TV non è solo un dispositivo tecnologico, ma anche un elemento d'arredo di grande impatto visivo. A soli 1.429€, è una proposta che unisce prestazioni premium, futuro garantito e un risparmio eccezionale. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.