Revolut, la nota applicazione finanziaria globale con una vasta base di clienti di oltre 28 milioni, ha recentemente ampliato la propria piattaforma di trading all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), grazie alla creazione di un’entità di trading europea. Ciò significa che ora la società è in grado di offrire ai propri clienti residenti in Italia, Belgio e Germania la possibilità di investire in azioni quotate negli Stati Uniti, come Apple, Zoom o Tesla.

La piattaforma di trading di Revolut è dotata di numerose funzionalità, tra cui liste di controllo, grafici di trading e notizie di mercato aggiornate, che consentono ai clienti di monitorare le prestazioni delle azioni in tempo reale. Inoltre, per i nuovi investitori, Revolut offre un corso di sei lezioni che li aiuta ad acquisire una conoscenza di base sugli investimenti e il trading, prima di iniziare a investire i loro soldi.

La nuova entità di trading europea di Revolut, la Revolut Securities Europe UAB, ha acquisito la licenza di società di intermediazione finanziaria di categoria B nel 2021 dalla Banca di Lituania e la migrazione dei clienti attuali alla nuova entità commerciale avverrà nelle prossime settimane.

A seconda del piano scelto, i clienti possono effettuare fino a 1, 3, 5 o 10 scambi gratuiti al mese, dopo i quali viene addebitata una commissione fissa sulle transazioni successive. Inoltre, Revolut applica anche una commissione di custodia in USD pari allo 0,12% annuo del valore di mercato degli asset del cliente.

Per chi non la conoscesse, Revolut è l’app di pagamento che riesce a coniugare lo strumento della carta prepagata con un utilizzo privo di commissioni, il miglior tasso di cambio applicato, una sensibile apertura alle criptovalute e un’innovativa funzione di trading. Revolut è disponibile per Android e iOS, e se volete saperne di più potete approfondire il servizio con la nostra recensione dedicata e di come rientra nei migliori conti correnti del 2023.

Stavate aspettando anche voi la possibilità di fare trading con Revolut?