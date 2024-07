Risparmia il 33% su questi auricolari wireless ASSURDI: ANC, ricarica wireless e CHE PREZZO!

Se siete alla ricerca di auricolari wireless di alta qualità, che offrano un'esperienza audio superiore sia per la musica che per le chiamate, allora non potete perdervi questa offerta su Amazon arrivata per il Prime Day. Gli eccellenti auricolari Technics EAH-AZ60M2EK sono ora disponibili al prezzo eccezionale di 149,00€, con un risparmio del 33% rispetto al prezzo originale di 221,47€! Un vero e proprio affare per un prodotto di questo livello, disponibile per tutti gli abbonati ad Amazon Prime.

Auricolari Technics EAH-AZ60M2EK, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari Technics EAH-AZ60M2EK sono la scelta ideale per gli audiofili esigenti e i professionisti sempre in movimento. Grazie alla loro cancellazione del rumore Dual Hybrid leader del settore, questi auricolari si rivelano perfetti per chi lavora in ambienti rumorosi o viaggia frequentemente, garantendo un isolamento acustico eccellente. Il loro design compatto e confortevole, con ben 7 misure di cuscinetti in silicone, li rende adatti a chi indossa auricolari per molte ore al giorno senza affaticamento. Di sicuro si tratta di uno dei modelli migliori e più convenienti fra gli auricolari in sconto per il Prime Day 2024.

Per chi fa molte chiamate, la presenza di 8 microfoni ad alte prestazioni e la tecnologia JustMyVoice assicurano una nitidezza vocale superiore, sopprimendo efficacemente i rumori di fondo e del vento. Al contempo, la connessione Multipoint che permette di abbinare fino a 3 dispositivi contemporaneamente li rende ideali per chi utilizza più dispositivi durante la giornata, come professionisti che passano dal laptop allo smartphone.

Gli appassionati di tecnologia apprezzeranno il supporto per il Bluetooth LE Audio e l'app Technics dedicata che permette di personalizzare la cancellazione del rumore e le modalità audio. Infine, la batteria a lunga durata che offre fino a 7 ore di ascolto con una singola carica (con ANC attivo) e la custodia con ricarica wireless che estende l'autonomia fino a 24 ore, li rendono perfetti per chi è sempre in movimento e non vuole preoccuparsi di ricaricare frequentemente i propri dispositivi.

Attualmente in offerta a 149,00€, gli auricolari Technics EAH-AZ60M2EK rappresentano un'eccellente opportunità per chi cerca auricolari wireless di fascia alta. La combinazione di cancellazione del rumore avanzata, qualità audio superiore, comfort prolungato e funzionalità smart come la connessione multipoint li rende una scelta eccellente per una vasta gamma di utenti. Per scoprire altre offerte imperdibili del Prime Day 2024 vi rimandiamo alla nostra guida dedicata.

Vedi offerta su Amazon