Roborock ha scelto uno dei palcoscenici più prestigiosi del calcio mondiale per consolidare la propria immagine: l'alleanza con il Real Madrid rappresenta l'incontro tra due giganti nei rispettivi settori, accomunati da una filosofia che mette l'innovazione al centro di ogni strategia. La partnership, suggellata a Madrid tra il presidente di Roborock Quan Gang e il direttore delle relazioni istituzionali dei Blancos Emilio Butragueño, proietta l'azienda tecnologica in una dimensione globale senza precedenti.

L'accordo pluriennale, che fa di Roborock il partner ufficiale globale del Real Madrid nella categoria aspirazione, avrà la sua prima vetrina pubblica al CES di Las Vegas, in programma proprio dal 6 al 9 gennaio 2026. Durante la fiera, consumatori e operatori del settore potranno scoprire esposizioni innovative che celebrano entrambi i marchi, secondo uno slogan che sintetizza perfettamente lo spirito dell'operazione: "The Greatest Meeting The Greatest", ovvero l'incontro tra i migliori nei rispettivi campi.

La scelta del Real Madrid non è casuale per un'azienda che, nonostante gli appena undici anni di vita, si è affermata come punto di riferimento mondiale. Secondo i dati della società di ricerca IDC, nel 2024 Roborock è risultata il marchio numero uno al mondo per vendite nel settore degli aspirapolvere robot. Un traguardo raggiunto grazie a una costante attività di ricerca e sviluppo che ha portato sul mercato soluzioni rivoluzionarie, come la tecnologia Laser Distance Sensor (LDS), che ha permesso ai robot di navigare in modo intelligente negli ambienti domestici, accelerando l'adozione di questi dispositivi a livello globale.

L'intelligenza artificiale entra nelle case attraverso bracci robotici che raccolgono gli oggetti dal pavimento

Il Real Madrid porta in dote a questa partnership un palmares senza eguali nel panorama calcistico mondiale. Con 15 Champions League, 36 campionati spagnoli e 20 Coppe del Re, il club madrileno vanta un primato che va oltre i numeri: la FIFA lo ha riconosciuto come il miglior club del XX secolo, un onore esclusivo mai attribuito ad altri. Una storia costruita su talento, cultura vincente e una base di tifosi che travalica i confini nazionali, elementi che risuonano perfettamente con l'approccio di Roborock al mercato.

L'ultima frontiera tecnologica dell'azienda cinese si chiama Saros Z70 (qui trovate la recensione), l'unico robot aspirapolvere commercialmente disponibile equipaggiato con un braccio robotico assistito dall'intelligenza artificiale. Questo dispositivo rappresenta un salto evolutivo significativo: non si limita più ad aspirare, ma può raccogliere piccoli oggetti come calzini o fogli di carta, riducendo ulteriormente l'intervento umano nel processo di pulizia. Un esempio concreto di come l'AI stia trasformando la robotica domestica da semplice strumento a vero assistente domestico.

Quan Gang ha spiegato la filosofia alla base di questa alleanza sottolineando come entrambe le organizzazioni siano costruite attorno alle proprie comunità. "Sia Roborock che il Real Madrid sono guidati da milioni di utenti e fan che ci ispirano costantemente ad alzare l'asticella", ha dichiarato il presidente dell'azienda tecnologica, aggiungendo che l'obiettivo è portare il concetto di "Real Smart Cleaning" nelle case dei consumatori di tutto il mondo, creando abitazioni più intelligenti ed esperienze che connettano le persone all'eccellenza.

Dal canto suo, Emilio Butragueño ha evidenziato come la collaborazione con aziende di alto livello contribuisca alla crescita del club: "Condividiamo valori fondamentali come la ricerca dell'eccellenza, la leadership e la costante ambizione a migliorare. Siamo certi che questo segna l'inizio di una relazione altamente gratificante e duratura". Una dichiarazione che sottolinea l'importanza strategica dell'accordo per entrambe le parti.

La partnership si tradurrà in una presenza visibile del marchio Roborock durante le partite casalinghe del Real Madrid nell'iconico stadio Bernabéu, raggiungendo un pubblico potenziale di centinaia di milioni di tifosi in tutto il mondo. Le attività congiunte includeranno campagne pubblicitarie, storytelling con i giocatori che tradurrà il significato di pulizia intelligente dal campo alla casa, ed esperienze globali immersive dedicate ai fan. Non mancherà inoltre la collaborazione con la Fondazione Real Madrid per creare ambienti più puliti e sicuri per bambini e famiglie.