Il prossimo 22 febbraio alle 18:00 il Milan ospiterà il Parma in una sfida valida per la Serie A, promettendo spettacolo e tanti gol. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN e Sky, offrendo quindi diverse opzioni per seguirlo comodamente da casa o in mobilità. Anche chi si trova all’estero potrà godersi la partita in streaming, grazie ai servizi ufficiali dei due broadcaster che garantiscono la visione ovunque vi troviate. Non serve quindi rinunciare all’azione, basta avere una connessione stabile e l’app giusta per seguire la diretta live.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Milan vs Parma in TV e streaming

La partita Milan vs Parma è prevista per le 18:00 del 22 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky.

Come arrivano le due squadre

I rossoneri arrivano a questo incontro con un ruolino di marcia molto positivo, soprattutto in casa. Il Milan ha vinto otto delle ultime dieci partite casalinghe contro il Parma in Serie A, segnando una media di 2,7 gol a partita. Inoltre, la squadra di casa vanta una serie realizzativa di 19 gare consecutive contro i gialloblù: un trend che potrebbe avvicinare i rossoneri al prestigioso traguardo di 20 match di fila a segno contro una singola squadra, record condiviso solo con Cagliari, Genoa e Sampdoria nella storia del campionato.

Il Parma arriva con qualche difficoltà, ma dimostrando di poter sempre creare problemi ai rossoneri. Nelle ultime otto trasferte a San Siro, i gialloblù hanno sempre trovato la via del gol, anche se non sono mai riusciti a segnare nove volte consecutive sul campo del Milan. Il precedente della stagione in corso, il 2-2 della gara di andata, mostra come la squadra di casa non possa sottovalutare l’avversario, capace di strappare punti anche contro squadre più blasonate.

La sfida si preannuncia ricca di gol: nelle ultime 15 partite tra Milan e Parma entrambe le squadre sono andate a segno in 14 occasioni, con una media di 3,9 gol a incontro. Solo la vittoria del Milan per 1-0 del 1° dicembre 2019 ha interrotto questa tendenza. Inoltre, se entrambe le squadre dovessero pareggiare anche nella partita di ritorno, sarebbe la terza volta nella storia della Serie A che Milan e Parma pareggiano entrambe le sfide stagionali, dopo i casi del 1993/94 e del 2007/08.

Probabili formazioni Milan vs Parma

MILAN (3-5-2) : Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.

: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.