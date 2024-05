Amazon porta un robot aspirapolvere Roborock al minimo storico (259€)

Nel corso di questo mese abbiamo già visto un'ottima offerta per il Roborock Q5 Pro+, uno dei più recenti robot aspirapolvere e tra i migliori in termini di rapporto qualità/prezzo, come molti modelli realizzati finora dal rinomato produttore. Oggi, il prezzo di questo robot scende ulteriormente, raggiungendo un nuovo minimo storico su Amazon. Se ve lo siete perso la volta scorsa, consideratevi fortunati, perché ora potete acquistarlo a soli 259€.

Roborock Q5 Pro+, chi dovrebbe acquistarlo?

Il roborock Q5 Pro+ è la soluzione ideale per chi cerca una pulizia domestica senza sforzi, combinando la potenza di aspirazione di 5500Pa con la praticità dell'automazione. Consigliato particolarmente a famiglie con animali domestici o a chi vive in case con diverse tipologie di pavimenti, le sue spazzole DuoRoller sono progettate per catturare i peli degli animali e rimuovere lo sporco in modo efficace.

Il sistema di svuotamento automatico della polvere, che evita la necessità di interventi frequenti, lo rende perfetto per chi ha uno stile di vita impegnativo o preferisce non occuparsi personalmente della manutenzione dell'aspirapolvere. Inoltre, per gli amanti della tecnologia e per chi apprezza la comodità della domotica, il Roborock Q5 Pro+ si integra con assistenti vocali come Alexa, Google Home e Siri, permettendo una gestione semplice e intuitiva della pulizia domestica.

La navigazione LiDAR PreciSense e la creazione di mappe dettagliate della casa assicurano una pulizia ottimale in ogni angolo, soddisfacendo così le esigenze di chi desidera un ambiente sempre impeccabile. In offerta a 259€, mai così conveniente, rappresenta un'opportunità da non perdere per innovare le proprie routine di pulizia con un tocco di tecnologia moderna.

Vedi offerta su Amazon