Ora sotto i 1000€! Il robot aspirapolvere top che pulisce anche sotto i mobili

Negli ultimi anni, i robot aspirapolvere sono diventati alleati indispensabili per la pulizia domestica, ma non tutti riescono a raggiungere gli angoli più difficili, come quelli sotto i mobili bassi. Il Roborock Qrevo Slim si distingue proprio per la sua capacità di pulire anche nelle aree più difficili da raggiungere, garantendo un'aspirazione efficace e completa in tutta la casa. Ciò che rende il Roborock Qrevo Slim un'opzione ancora più interessante è il prezzo attuale: grazie a un doppio sconto disponibile sul prodotto, è ora acquistabile a 999€, scendendo così sotto la soglia dei 1000€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 235€ durante il checkout

Roborock Qrevo Slim, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Roborock Qrevo Slim è ideale per chi desidera mantenere la propria abitazione impeccabile con il minimo sforzo. Grazie alla sua tecnologia avanzata di navigazione 3D ToF di ultima generazione, questo robot aspirapolvere è particolarmente consigliato per le persone impegnate che non hanno tempo da dedicare alle pulizie quotidiane, ma anche per chi cerca una soluzione efficace per pulire sotto i mobili bassi come divani e armadietti.

Con un'altezza di soli 8,2 cm, riesce a navigare con agilità in spazi stretti, assicurando una pulizia profonda in ogni angolo della casa. Coloro che convivono con animali domestici troveranno nel Roborock Qrevo Slim un alleato indispensabile per la rimozione di peli e sporco, grazie alla sua potenza di aspirazione di 11.000 Pa e al sistema Carpet Boost+, che riconosce automaticamente i tappeti aumentando la potenza di aspirazione per una pulizia più intensa.

La funzionalità di lavaggio con mocio ad acqua calda è una vera chicca per chi ambisce a pavimenti non solo aspirati ma anche igienizzati, rispondendo così alle esigenze di pulizia più esigenti. Questo prodotto è quindi una soluzione ottimale per chi cerca confort, efficienza e tecnologia avanzata per le pulizie domestiche.

