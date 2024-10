Questo robot aspirapolvere è così sottile da infilarsi ovunque, oggi RISPARMI 300€!

Se state cercando una soluzione utile comoda per la pulizia domestica, capace di raggiungere anche gli spazi più angusti senza compromessi sulle prestazioni, questa offerta merita la vostra attenzione. Il roborock Qrevo Slim è ora disponibile su Amazon al prezzo di 999€, grazie alla possibilità di applicare un coupon di 300€ sul prezzo base di 1.299,00€, trasformando questo gioiello tecnologico in un'opportunità da non perdere.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto di 300€ durante il checkout

Robot aspirapolvere roborock Qrevo Slim, chi dovrebbe acquistarlo?

Il roborock Qrevo Slim rappresenta la scelta ideale per chi desidera un dispositivo capace di operare in spazi ristretti senza sacrificare l'efficacia. Con un'altezza di soli 8,2 cm e una potenza di aspirazione di 11.000 Pa, questo robot si rivela perfetto per abitazioni con mobili bassi e per chi cerca risultati professionali senza dover spostare continuamente gli arredi.

Le caratteristiche tecniche impressionano fin dal primo utilizzo. Il sistema di navigazione 3D ToF di nuova generazione permette al robot di mappare l'ambiente con precisione millimetrica, evitando ostacoli e ottimizzando i percorsi di pulizia. Il sistema Carpet Boost+ rileva automaticamente i tappeti, aumentando la potenza di aspirazione per una pulizia più profonda. Ma la vera innovazione sta nel sistema di lavaggio con acqua calda, che garantisce pavimenti non solo puliti ma anche igienizzati.

La tecnologia si manifesta anche nella gestione intelligente delle routine di pulizia. Il robot può memorizzare mappe multiple su più piani, personalizzare le zone di pulizia e programmare interventi specifici per diverse aree della casa. Il tutto gestibile comodamente tramite l'app dedicata, che offre un controllo completo su ogni aspetto del funzionamento.

Con un prezzo di 999€, grazie al coupon di 300€, il roborock Qrevo Slim rappresenta un investimento significativo nella gestione domestica. La combinazione di design ultra-sottile, tecnologie all'avanguardia e prestazioni superiori lo rende una scelta eccellente per chi desidera automatizzare efficacemente le pulizie quotidiane, garantendo risultati professionali con il minimo sforzo.

Vedi offerta su Amazon