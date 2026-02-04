Se state pensando di rendere la pulizia della vostra casa più semplice ed efficiente, febbraio è il mese ideale per fare il passo decisivo e scegliere un robot domestico iRobot. Per tutto il mese, infatti, iRobot propone offerte imperdibili su tutta la gamma dei suoi robot aspirapolvere e lavapavimenti, dalle soluzioni più essenziali fino ai modelli più avanzati, pensati per semplificarvi davvero la vita.

I robot in offerta a febbraio

Il punto di partenza perfetto per chi desidera un robot pratico ed efficace è il Roomba 105 Combo. Dotato di funzionalità base già molto performanti, questo modello vi permette di mantenere la casa pulita senza alcuno sforzo. In questo mese di promozione, il prezzo scende da 319€ a 219€, con in più panni di ricambio inclusi. Un’ottima opportunità per chi vuole iniziare con un investimento contenuto ma con risultati garantiti.

Per chi cerca qualcosa di più avanzato, il Roomba Plus 405 Combo con AutoWash Dock è una soluzione completa. Questo modello non solo aspira, ma lava anche i pavimenti in autonomia, e la dock AutoWash si occupa di pulire i panni senza bisogno di interventi manuali. Il prezzo promozionale per febbraio passa da 699€ a 429€, un risparmio significativo su un prodotto di alta qualità.

Se invece desiderate il massimo della tecnologia, il Roomba Max 705 Combo + AutoWash Dock rappresenta la scelta definitiva. Con funzionalità avanzate, aspirazione potenziata e dock per la pulizia automatica dei panni, questo robot vi garantisce una pulizia completa senza pensieri. In offerta, il prezzo scende da 1.099€ a 749€, rendendo accessibile uno dei modelli più completi sul mercato.

Per esigenze specifiche di aspirazione, ci sono anche soluzioni come il Roomba Max 705 con Dock di svuotamento automatico, disponibile da 699€ a 499€, o il Roomba 205 Combo DustCompactor & Panni, con un taglio prezzo da 468€ a 319€. Questi modelli combinano praticità e tecnologia, assicurandovi pavimenti sempre puliti senza sforzo.

