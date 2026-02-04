Avatar di Norcino 0
0
Che senso ha consigliare i prodotti di una ditta fallita?

www.milanofinanza.it

iRobot dichiara fallimento, l’aspirapolvere hi-tech schiacciato dai debiti finirà ai cinesi di Picea | MilanoFinanza News

Con 190 milioni di dollari di debiti e costi lievitati a causa dei dazi sui prodotti vietnamiti, iRobot si arrende e chiede il Chapter 11 negli Stati Uniti
www.milanofinanza.it www.milanofinanza.it
Ma un minimo di verifica sugli annunci, la volete fare?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.