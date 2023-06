Siete alla ricerca di una macchina del caffè smart che vi offra risultati paragonabili a quelli del bar grazie a una vasta selezione di bevande personalizzabili e un sistema di macinazione integrato? In tal caso il prodotto perfetto per voi è la Saeco Xelsid Deluxe, oggi in sconto di oltre 250,00€ su Amazon!

La fantastica macchina da caffè smart potrà, infatti, essere vostra a soli 1.252,27€ invece di 1.599,99€. Inoltre, avrete modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, una linea di credito affidabile e che offre un servizio completamente gratuito.

Con la Saeco Xelsis Deluxe avrete un’ampia scelta di preparazioni, che potrete scegliere tramite il comodo display touch a colori da 5″. Con ben 22 bevande a portata di mano, potrete esplorare un intero mondo di caffè direttamente nella vostra cucina: che si tratti di un intenso espresso, di un cremoso cappuccino, di un delizioso macchiato o di una bevanda speciale unica, la macchina vi permetterà di soddisfare ogni vostro desiderio “caffettoso”.

Inoltre, grazie alla funzione BeanMaestro potrete scegliere il tipo e la tostatura dei chicchi e la macchina regolerà automaticamente le impostazioni di erogazione per garantirvi il miglior aroma e sapore possibile. Potrete davvero gustare ogni singolo chicco al massimo delle sue potenzialità, ottenendo risultati pari (se non migliori) a quelli del bar in pochi secondi.

Il Wi-Fi integrato vi permetterà poi di arricchire costantemente la vostra esperienza con nuove ricette, funzionalità avanzate e aggiornamenti software, tutto comodamente visualizzato sullo schermo della macchina, senza bisogno di un’app aggiuntiva. Potrete anche memorizzare i vostri caffè preferiti in un massimo di 8 profili utente, consentendovi una selezione immediata e personalizzata.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito a effettuare subito i vostri acquisti. Sia lo sconto che le scorte disponibili, infatti, potrebbero esaurire in men che non si dica.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!