I dispositivi smart si stanno diffondendo sempre di più nelle case degli italiani, permettendo di semplificare la routine quotidiana o semplicemente offrire delle funzionalità utili. Tra i brand leader nel settore vi è senza dubbio Xiaomi, e proprio in questi giorni nello store troverete una promozione che vi permetterà di risparmiare su tantissimi prodotti per la Smart Home!

Fino al 29 maggio un ampio catalogo di prodotti Xiaomi è in super offerta sullo store online, ma il risparmio non finisce qui. Potrete, infatti, usufruire di svariati coupon, sbloccabili in base ai vostri acquisti: guadagnerete 10,00€ di sconto con 199,00€ di spesa, 20,00€ con 299,00€ e così via, fino ad arrivare a 50,00€ di sconto.

Dagli aspirapolvere robot ai piccoli elettrodomestici per la cucina, passando per videocamere di sorveglianza e prodotti per la cura personale, il catalogo per la Smart Home di Xiaomi è veramente ampio. Troverete sicuramente, dunque, qualcosa che fa al caso vostro, e potrete farlo vostro con un risparmio notevole.

Tra i prodotti più interessanti vi è senza dubbio il Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, scontato a soli 79,99€ invece di 249,99€. Questo innovativo e potentissimo aspirapolvere e lavapavimenti svuoterà automaticamente il contenitore di raccolta della polvere al termine della pulizia, impedendo così le ostruzioni e mantenendo il dispositivo sempre in condizioni perfette.

Il potente flusso d’aria da 16.500 Pa riuscirà a raccogliere anche la più piccola particella di polvere, mentre il riconoscimento automatico delle diverse tipologie di superfici e degli ostacoli garantirà una pulizia perfetta di ogni angolo della casa. Inoltre, il serbatoio d’acqua integrato permette al robot di pulire anche i pavimenti dopo l’aspirazione, risparmiandovi così ancora più tempo e fatica.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti smart in sconto sullo store di Xiaomi, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittare delle offerte il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!