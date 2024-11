Cerchi una TV Samsung con le novità più recenti? Con questa offerta risparmi oggi

È finalmente arrivato il momento di dire addio alla vostra vecchia TV e passare a un modello di ultima generazione? Con l'offerta di oggi, potete portarvi a casa la Samsung Neo QLED QE43QN90D, nella pratica dimensione da 43 pollici, perfetta per ogni ambiente. Con uno sconto imperdibile del 44%, la trovate a soli 729€ invece del prezzo originale di 1.299€.

Samsung Neo QLED QE43QN90D, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung Neo QLED QE43QN90D rappresenta la smart TV ideale per chi non vuole rinunciare alla qualità dell'intrattenimento domestico e desidera immergersi in un'esperienza visiva e sonora di altissima qualità. Con il suo design Neo Slim, si adatta perfettamente a ogni tipo di arredamento, trasformando il soggiorno in una vera e propria sala cinematografica. Particolarmente indicata per gli appassionati di cinema e serie TV che ricercano dettagli visivi nitidi e colori vividi, grazie alla risoluzione 4K del processore NQ4 AI Gen2.

Inoltre, la tecnologia Quantum Matrix garantisce contrasti ultra definiti, valorizzando ogni singolo frame. Non solo cinefili, ma anche i videogiocatori troveranno nella Samsung Neo QLED QE43QN90D un alleato di valore, grazie alla tecnologia Motion Xcelerator che assicura immagini fluide e responsive, essenziale per un'esperienza di gioco coinvolgente.

Il Gaming Hub permette di accedere facilmente ai giochi preferiti, consolidandosi come soluzione ottimale per chi cerca una TV che sappia coniugare intrattenimento e videogioco. Coloro che prediligono un audio di qualità apprezzeranno la tecnologia OTS+ e Q-Symphony, capaci di offrire una resa sonora dinamica e realistica, perfetta per vivere al massimo ogni contenuto multimediale.

