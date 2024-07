Non aspettare: TV Neo QLED 2024 scontata del 40% al Prime Day

Di solito è necessario attendere mesi per vedere un calo significativo dei prezzi delle ultime smart TV, ma il Prime Day di Amazon ha accelerato i tempi, offrendo l'ultima Neo QLED di Samsung con uno sconto del 40%. Questo è uno sconto eccezionale per una TV del 2024. Il modello da 55 pollici è ora disponibile a soli 899€.

Samsung QE55QN85D, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung QE55QN85D rappresenta una scelta ideale per gli amanti del cinema e del gaming alla ricerca di un'esperienza visiva e sonora di buon livello direttamente a casa. Grazie alla sua tecnologia Quantum Matrix, supportata da un processore NQ4 AI Gen2, questa smart TV da 55 pollici garantisce immagini ultra definite con sfumature di colore vivide e realistiche, rendendo ogni scena incredibilmente immersiva.

Il design NeoSlim trasforma la smart TV in un vero e proprio oggetto d'arte che si integra perfettamente in ogni ambiente abitativo, elevando l'estetica dello spazio circostante. Per gli appassionati di videogiochi, la Samsung QE55QN85D offre il Gaming Hub, una piattaforma che facilita l'accesso ai giochi in modo rapido e fluido, garantendo un'esperienza di gioco eccezionale grazie alla tecnologia Motion Xcelerator.

Inoltre, la dotazione di Dolby Atmos e OTS LITE assicura un'esperienza sonora avvolgente e di buona qualità, ideale per chi cerca un suono che possa emulare l'esperienza di un cinema o di una sala concerti. Con un'offerta che la posiziona a 899€, rispetto al prezzo originale di 1.499,99€, la Samsung QE55QN85D è perfetta per chi desidera fare un salto di qualità nel proprio intrattenimento domestico.

