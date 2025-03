Se la vuoi grande e di qualità, questa TV Samsung oggi spacca con questa offerta

Se siete alla ricerca di una smart TV che unisca qualità dell’immagine, design elegante e prestazioni elevate, la Samsung QE65QN94C Neo QLED da 65” è la scelta ideale. Con l’offerta speciale nella Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, questa TV è disponibile al prezzo incredibile di 999,00€ invece di 1219€, un’occasione che non potete lasciarvi sfuggire. Con una risoluzione 4K, un processore Neural Quantum 4K e l'intelligenza artificiale, la QE65QN94C è pronta a offrirvi un'esperienza visiva superiore.

Samsung TV QE65QN94CATXZT, chi dovrebbe acquistarla?

Questa TV Samsung è dotata della tecnologia Quantum Matrix, che permette una qualità dell’immagine senza precedenti. I Mini LED assicurano una gestione della luce precisa, garantendo immagini più luminose e dettagliate. Con il Real Depth Enhancer, ogni scena prende vita con una profondità maggiore, migliorando l’esperienza visiva complessiva. Inoltre, il design sottile e elegante NeoSlim, abbinato alla pellicola anti-riflesso, permette di godere dei contenuti senza distrazioni, anche in ambienti luminosi.

La qualità audio non è da meno. Con il Dolby Atmos e gli speaker posizionati su quattro lati e sul retro del televisore, la QE65QN94C offre un audio multidimensionale che avvolge lo spettatore, creando un'esperienza sonora coinvolgente. Il sistema OTS+ (Object Tracking Sound) è progettato per sincronizzarsi perfettamente con l’azione sullo schermo, mentre la funzionalità Q-Symphony permette di armonizzare l’audio tra la TV e una soundbar compatibile, elevando ulteriormente l’esperienza sonora.

Non solo qualità visiva e sonora, ma anche un’accessibilità senza pari. Con il Gaming Hub, potrete accedere facilmente ai vostri giochi preferiti, mentre il Smart Hub vi consentirà di organizzare i vostri contenuti in un unico posto. Inoltre, grazie alla funzione SmartThings, avrete il controllo totale dei vostri dispositivi smart direttamente dalla TV, rendendo l'esperienza ancora più comoda e integrata. La Samsung QE65QN94C Neo QLED è dunque un investimento che non solo migliorerà la qualità dei vostri intrattenimenti, ma rivoluzionerà il vostro modo di vivere la tecnologia a casa.

