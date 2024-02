Questa smart TV Samsung Neo QLED 4K da 55" è un AFFARE! (-15%)

Nel coinvolgente panorama delle smart TV Samsung, la rivoluzionaria Samsung Neo QLED 4K da 55" si presenta come una scelta sofisticata, attualmente disponibile su eBay al prezzo di 899,99€, anziché il prezzo originale di 1062,76€, offrendo un risparmio del 15%. Questa perla tecnologica promette un'esperienza visiva senza precedenti, arricchita da una profondità d'immagine straordinaria. Tra le sue caratteristiche di spicco figurano la tecnologia Samsung Real Depth Enhancer e una vasta gamma di funzioni smart, che la collocano al centro dell'intrattenimento domestico. Un mix di alta definizione, design raffinato e funzionalità all'avanguardia aspettano solo di trasformare qualsiasi ambiente in una sala cinematografica privata.

Samsung Neo QLED 4K da 55", chi dovrebbe acquistarla?

Questo acquisto è un must per gli amanti del cinema e delle serie TV che cercano un'esperienza visiva di alta qualità direttamente nel comfort di casa. Con una risoluzione 4K Ultra HD e la tecnologia Neo QLED, questa smart TV garantisce immagini nitide, con una profondità e un contrasto straordinari grazie al nuovo Neural Quantum Processor 4K e al Samsung Real Depth Enhancer. Inoltre, per gli appassionati di videogiochi, la modalità gioco, il supporto FreeSync Premium Pro e la Game Bar 3.0 offrono un'esperienza di gioco immersiva e senza compromessi.

Questo televisore è perfetto anche per coloro che desiderano integrare la propria casa in un ecosistema smart. Grazie alla compatibilità con assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant e Samsung Bixby, il controllo vocale apre nuove comodità nella gestione quotidiana. Inoltre, l’audio Dolby Atmos e il sistema audio 2.2.2 canali garantiscono un suono di qualità superiore, mentre la connettività avanzata, che include 4 porte HDMI e connessione Wi-Fi e Bluetooth, assicura una facile integrazione con altri dispositivi.

Il Samsung Neo QLED 4K da 55" è un'opzione eccellente per chi cerca un televisore all'avanguardia che combini una qualità d'immagine superiore con funzionalità smart e audio di qualità. Proposto a 899,99€ rispetto al prezzo originale di 1062,76€, rappresenta un'opportunità imperdibile per aggiornare il proprio spazio intrattenimento con tecnologia di punta. Non lasciatevelo sfuggire!

