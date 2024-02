SUPER sconto su questo TV Samsung QLED! (-33%)

Quando si tratta di andare dietro alle smart TV di ultima generazione, i prezzi lievitano tantissimo e non sempre la differenza di prezzo rispetto ai modelli di qualche anno prima giustifica il salto prestazionale. Se siete disposti quindi ad acquistare una smart TV Samsung non recentissima ma con tecnologia QLED, vi segnaliamo che su Amazon è disponibile una buona offerta sul modello di fascia media da 43", acquistabile a soli 536,53€ invece di 799€.

Samsung QLED QE43Q60A, chi dovrebbe acquistarla?

Appartenente alla gamma commercializzata nel 2021, la Samsung QLED QE43Q60A è una buona smart TV per chi punta a una visione di film e serie TV un gradino sopra rispetto alle classiche smart TV entry level. Con un prezzo di soli 536,53€, l'acquisto diventa ancora più indicato per coloro che non volevano o non potevano acquistarla al suo prezzo pieno al momento del lancio sul mercato.

Come detto, il suo pannello QLED la rende ottima per la visione di film e serie TV, soprattutto se questi sono in 4K, con colori vivaci e un realismo in ogni scena. Parte del merito va anche al processore Quantum 4K Lite, che fa in modo che le immagini siano sempre limpide e dettagliate, upscalando inoltre la risoluzione nativa quando ce n'è bisogno.

Questo modello Samsung vi sorprenderà poi per la sua ottima resa sonora, grazie al sistema Object Tracking Sound Lite (OTS Lite), che sincronizza l'audio con l'azione sullo schermo. E se vi piace un sistema operativo completo di funzioni e app, sappiate che Samsung si affida al suo sistema Tizen, che permette di sfruttare al meglio contenuti, applicazioni e persino videochiamate. Infine, con Alexa integrato, risponde alle esigenze di chi desidera una casa connessa e controllabile vocalmente.

