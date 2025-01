Samsung TV Neo QLED 8K da 65" a META' PREZZO! (-47%)

Trasforma il tuo salotto in un cinema con il Samsung TV Neo QLED 8K da 65". Dettagli che sembrano prendere vita, colori mozzafiato e un design elegante che si fonde con ogni ambiente. Non è solo guardare la TV, è vivere lo spettacolo. Questa Smart TV, dotata di Processore NQ8 AI Gen2, vi offre immagini in risoluzione 8K, sfumature di colore vivide e un design elegante Infinity One. Con tecnologie come Quantum Matrix Pro, AI Motion Enhancer, e OTS+ per un audio dinamico, questa TV è il cuore di ogni esperienza d'intrattenimento a casa vostra. Ora disponibile al prezzo di 2.028€, rispetto al prezzo originale di 3.799€, permettendovi di risparmiare con uno sconto del 47%.

Samsung TV Neo QLED 8K, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung TV Neo QLED 8K da 65" è l'ideale per gli appassionati di cinema e tecnologia che desiderano vivere un'esperienza visiva di alto livello nel comfort della propria abitazione. Grazie alla risoluzione 8K del processore NQ8 AI Gen2, queste persone avranno l'opportunità di immergersi in sfumature di colore estremamente vivide e realistiche, che trasformano la visione di film e serie TV in un'esperienza senza precedenti. Inoltre, il design Infinity One dona a questo apparecchio un aspetto elegante e ultrasottile, perfetto per chi predilige un arredo moderno e sofisticato.

Per coloro che desiderano avere il controllo totale sui dispositivi smart della propria casa, la funzionalità SmartThings integrata rende questo televisore il centro di comando ideale. Con la sua avanzata suite di funzionalità e il suo impegno nel soddisfare una vasta gamma di esigenze e passioni, questo televisore è perfettamente adatto agli amanti dell'alta definizione e dell'intrattenimento domestico di lusso.

OTS+ e Q-Symphony offrono un'esperienza audio immersiva, potenziata dall'Adaptive Sound Pro per un suono autentico. Il Gaming Hub, Smart Hub e le funzionalità SmartThings integrano e valorizzano l'uso quotidiano, rendendolo non solo un televisore ma un centro di intrattenimento domestico completo. Con un design ultrasottile Infinity One, si adatta perfettamente ad ogni ambiente.

Consigliamo l'acquisto del Samsung TV Neo QLED 8K da 65" per un'esperienza visiva e sonora superiore, ideale per appassionati di cinema, gaming e tecnologia. Con un prezzo di 2.028€, rispetto al prezzo originale di 3.799€, rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un televisore all'avanguardia capace di offrire prestazioni eccezionali e un design elegante. La combinazione di qualità dell'immagine, tecnologia audio avanzata e funzionalità smart lo rende un acquisto eccellente per valorizzare ogni momento di intrattenimento domestico.

