Sconti fino al 60% e coupon fino a 60€. Le proposte di Aliexpress di fine stagione

Aliexpress ha lanciato una promozione eccezionale per la fine della stagione in corso, con sconti fino al 60% su una vasta selezione di prodotti. La stagione, infatti, terminerà il 7 febbraio, quindi c’è ancora poco tempo per approfittare delle offerte. Oltre agli sconti generali, la piattaforma ha deciso di offrire anche coupon esclusivi che permettono di ottenere ulteriori risparmi. Questa combinazione di sconto e coupon è l’occasione perfetta per acquistare a prezzi vantaggiosi.

Aliexpress fine stagione, perché approfittarne?

Il sito ha messo a disposizione dei suoi clienti una serie di codici promozionali, che variano in base all’importo dell’acquisto. Ad esempio, utilizzando il codice "CNYIT60" è possibile ottenere uno sconto di ben 60€ su ordini di almeno 439€. Un risparmio significativo che può rendere più accessibili prodotti di valore, come elettrodomestici, elettronica e articoli di moda. La possibilità di ridurre ulteriormente il prezzo di prodotti già scontati è un’occasione da non lasciarsi scappare.

Per chi non ha intenzione di spendere cifre elevate, Aliexpress ha previsto anche coupon più piccoli ma comunque vantaggiosi. Utilizzando il codice "CNYIT40", infatti, è possibile ottenere uno sconto di 40€ su ordini superiori ai 329€, mentre con il codice "CNYIT3", i risparmi si estendono anche agli acquisti più piccoli, con uno sconto di 3€ su ordini a partire da 29€. In questo modo, tutti gli utenti, indipendentemente dal budget, potranno approfittare di vantaggiose offerte.

Non perdete l’opportunità di approfittare di queste promozioni su Aliexpress, che stanno riscuotendo grande successo tra gli utenti. Che stiate cercando un articolo costoso o un acquisto più modesto, c’è un coupon che vi permetterà di ottenere il miglior prezzo possibile. Ricordate che queste offerte sono valide fino al 7 febbraio, quindi affrettatevi a fare acquisti per non perdere l’occasione di risparmiare su Aliexpress.

