MINIMO STORICO su questa smart TV Samsung OLED 4K da 65"! (-32%)

Sono iniziate ieri le offerte della Amazon Gaming Week che, come vi stiamo raccontando minuto per minuto nella nostra rassegna stampa, coinvolgono centinaia di prodotti legati al gaming nel catalogo di Amazon. Tra questi vi è la smart TV Samsung OLED 4K S95 da 65", ora disponibile a un prezzo imperdibile di 1.899,00€, per uno sconto del 32% rispetto al prezzo originale di 2.809,99€. Si tratta del minimo storico a cui sia mai stata disponibile questa incredibile smart TV per cui vi consigliamo di approfittarne subito!

Samsung OLED 4K S95, chi dovrebbe acquistarla?

Se vi state chiedendo cosa c'entri una smart TV con le offerte della Gaming Week la risposta è molto semplice: è semplicemente - ma non solamente - perfetta per il gaming. Offre, infatti, una funzionalità notevole: il Motion Xcelerator Turbo Pro, che garantisce un frame rate di 144hz in 4K, permettendo di giocare a livelli straordinariamente elevati, senza lag o interruzioni. Inoltre, l'inclusione di Dolby Atmos e OTS+ promette un'esperienza audio colossale, avvolgente e di altissima qualità.

La Samsung OLED 4K S95 si rivela, dunque, una scelta eccellente per tutti coloro che sono alla ricerca di un'esperienza visiva e auditiva di alta qualità direttamente nel comfort del proprio soggiorno. Con il suo Processore Neural Quantum 4K che offre immagini nitide e dettagliate, è perfetta per chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine, sia che si tratti di guardare il proprio film preferito che di immergersi nelle ultime serie TV in alta definizione. Inoltre, grazie al suo design Infinity One, sottile ed elegante, sarà un complemento d'arredo sofisticato per ogni ambiente moderno.

Insomma, a un prezzo scontatissimo di 1.899,00€, la Samsung OLED 4K S95 rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un'esperienza visiva e sonora di alto livello. L'alta qualità dell'immagine, combinata con un audio potente e un design elegante, la rende un acquisto consigliato per elevare il proprio intrattenimento domestico a un livello cinematografico!

