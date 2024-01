MA CHE BOMBA! Friggitrice ad aria Ariete XXL a meno di 80€!

Nei vostri obiettivi del 2024 c'è cucinare in modo più salutare? In tal caso un alleato che renderà il compito decisamente più semplice è la friggitrice ad aria, e oggi vi consigliamo in particolare l'innovativa Ariete Airy Fryer XXL: con i suoi 5,5 litri di capacità e 7 modalità di cottura preimpostate vi permetterà di cuocere fino a 2,5 kg di cibo con un minimo di olio, garantendovi piatti deliziosi e sani. La bella notizia? Potrà essere vostra a soli 79,99€ invece di 120,00€ grazie a uno sconto del 33% offerto da Amazon!

Ariete Airy Fryer XXL, chi dovrebbe acquistarla?

Con un cestello capiente ben 5,5 litri (da lì il nome "XXL"), questa friggitrice ad aria Ariete è particolarmente consigliata per le famiglie numerose e a chi ama intrattenere amici e parenti, consentendo di preparare fino a 2,5 kg di deliziose pietanze in un solo ciclo. Com'è tipico nelle friggitrici ad aria, il gusto delizioso della frittura tradizionale si abbinerà alla leggerezza di cotture più salubri, giacché potrete gustare piatti ottimi con un drastico calo di grassi, utilizzando appena un cucchiaio d'olio.

Inoltre, l'Ariete Airy Fryer XXL facilita anche le operazioni post-cottura grazie a componenti facilmente smontabili e lavabili, riducendo ulteriormente il vostro impatto ambientale grazie all'eliminazione dell'olio esausto. L'ampio display LCD e le 7 modalità di cottura preimpostate vi offriranno poi un utilizzo intuitivo e versatile, permettendovi di cuocere tutti i vostri piatti preferiti in modo facile e veloce, mentre grazie alla circolazione dell'aria a 360° gli alimenti si cuoceranno uniformemente, raggiungendo una temperatura massima di 200°C.

Insomma, l'Ariete Airy Fryer XXL rappresenta la scelta ideale per chi ama le fritture ma non vuole rinunciare alla leggerezza e alla praticità. Con calo di prezzo drastico rispetto a quello originale di 120,00€ vi offrirà piatti dall'aspetto e gusto tradizionale della frittura senza produrre odori, e soprattutto con una riduzione enorme di calorie e grassi!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!