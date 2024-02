Prezzo TOP su questo robot aspirapolvere 2 in 1 Proscenic, lo paghi meno di 300€!

Il Floobot X1, modello uscito nel 2023 della prestigiosa linea di Proscenic, è un robot capace di combinare aspirazione potente a 3000 Pa e lavaggio dei pavimenti per una pulizia senza pari. La vostra casa non solo splenderà grazie al serbatoio da 290 ml per la polvere e a quello da 305 ml per l'acqua, ma lo svuotamento automatico vi libererà anche da qualsiasi intervento manuale per 30 giorni. Insomma, parliamo di un vero e proprio gioiello della pulizia, che potrà essere vostro a soli 299€ dopo aver attivato un coupon esclusivo in pagina Amazon che vi regalerà ben 100€ di sconto!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 100€ durante il checkout

Proscenic Floobot X1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Proscenic Floobot X1 è l'alleato perfetto per chi cerca una soluzione efficiente e innovativa per la pulizia della casa: con un potere di aspirazione di 3000 Pa e un sistema di lavaggio con panno vibrante capace di vibrare 3000 volte al minuto, questo dispositivo è capace di liberarvi da macchie ostinate e polvere, il tutto con un unico passaggio. Inoltre, è ideale per chi possiede animali domestici grazie alla sua elevata capacità di catturare i peli su qualsiasi superficie e per coloro che desiderano mantenere l'abitazione impeccabile senza dedicarvi tempo e fatica, giacché il serbatoio dell'acqua di 305 ml e quello per la polvere da 290 ml lo rendono adatto anche per ambienti di medie e grandi dimensioni.

Ma non è tutto: è capace anche di navigare autonomamente ottimizzando i percorsi grazie alla mappatura laser, mentre lo svuotamento automatico del contenitore della polvere elimina la necessità di intervento manuale per 30 giorni. Infine, grazie al controllo smart tramite app o assistant vocali come Alexa e Google Assistant potrete facilmente gestirlo con semplici comandi vocali o pochi tocchi sullo smartphone.

Insomma, il Proscenic Floobot X1 rappresenta una scelta incredibilmente efficiente per mantenere la propria casa pulita senza sforzo: la sua tecnologia avanzata, sia per l'aspirazione che per il lavaggio, insieme alla facilità di gestione tramite app e assistenti vocali, rendono questo robot un eccellente valore aggiunto alla routine di pulizia domestica. Non possiamo, quindi, non consigliarvelo, soprattutto a questo prezzo!

Vedi offerta su Amazon