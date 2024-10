Basta scuse per passare a OLED! La LG 55” del 2024 è a meno di 900€

Se apprezzate i vantaggi offerti dalla tecnologia OLED ma non avete ancora fatto il passo per acquistare una smart TV con questo innovativo pannello, oggi Unieuro vi offre l'occasione perfetta per dire addio al vostro vecchio televisore senza rimpianti. Il portale propone infatti la LG OLED B4 da 55 pollici a un prezzo eccezionale di soli 889€, con uno sconto straordinario del 44%.

LG OLED B4, chi dovrebbe acquistarla?

LG OLED B4 è la smart TV ideale per coloro che cercano un'esperienza visiva di alta qualità, con particolare attenzione al contrasto e alla profondità delle immagini. Grazie alla tecnologia OLED, questa TV offre un contrasto infinito, con neri profondi e colori vivaci, rendendola perfetta per gli amanti del cinema che desiderano ricreare l'atmosfera della sala cinematografica nel comfort di casa propria.

In aggiunta, la presenza del Dolby Vision e del Dolby Atmos porta l'esperienza audiovisiva a un livello superiore, con una qualità dell'immagine e del suono senza precedenti, ideale per chi non si accontenta e cerca sempre il meglio nella tecnologia audiovisiva. Non solo cinefili, ma anche i gamer troveranno nella LG OLED B4 il loro alleato ideale. La velocità di risposta di soli 0,1 millisecondi e il supporto a tecnologie come NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium garantiscono una sessione di gioco fluida, essenziale per chi ama giocare a livelli competitivi o per tutti coloro che desiderano godersi i loro videogiochi con la migliore qualità di immagine possibile.

L'aggiunta di ben 4 porte HDMI 2.1 fa in modo che utilizzare dispositivi di ultima generazione sia un'esperienza senza eguali. La piattaforma smart webOS 24, con il suo vasto catalogo di app di streaming e la facilità d'uso grazie al telecomando puntatore, rende LG OLED B4 una scelta eccellente per le famiglie o per chiunque desideri avere un centro di intrattenimento completo e all'avanguardia nella propria abitazione.

