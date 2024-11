Dopo le cuffie, anche gli auricolari Sennheiser MOMENTUM scontati del 33%

Poche ore fa, abbiamo assistito a un calo record del prezzo delle cuffie Sennheiser MOMENTUM 4. Ora, lo stesso accade per gli auricolari wireless di ultima generazione della stessa linea. Con un design elegante e una custodia raffinata, questi auricolari sono ora disponibili per la prima volta a meno di 200€, con un risparmio del 33%.

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4, chi dovrebbe acquistarli?

I Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 rappresentano una scelta ideale per gli appassionati di musica che non vogliono rinunciare alla qualità del suono anche in mobilità, offrendo un’esperienza audio di primo livello grazie al sistema di trasduttori TrueResponse e alla tecnologia audio lossless. Chi desidera immergersi completamente nelle loro tracce preferite tramite uno dei migliori auricolari wireless apprezzerà la nitidezza e i dettagli straordinari che questi auricolari sono in grado di fornire.

Inoltre, la durata della batteria di 30 ore garantisce ascolti prolungati senza il bisogno di ricariche frequenti, ideale per viaggi lunghi o sessioni di ascolto intensive. Questi auricolari rispondono anche alle esigenze di coloro che lavorano in ambienti rumorosi o che viaggiano spesso, grazie all’Adaptive ANC che isola efficacemente i rumori esterni, permettendo di concentrarsi sulla musica o sulle chiamate.

La modalità anti-vento e la Modalità trasparenza a basso rumore sono funzioni pensate per chi si trova frequentemente all'aperto o desidera restare consapevole dell'ambiente circostante. Il design confortevole e la vestibilità sicura rendono i Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 una soluzione perfetta per chi ricerca non solo qualità audio superiore, ma anche comfort per tutto il giorno.

