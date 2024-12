Serie A, Serie C e calcio internazionale a soli 14,90€ con questa promozione Sky Calcio!

Se siete alla ricerca di un'offerta completa per seguire il grande calcio con la massima qualità, questa proposta di Sky potrebbe essere ciò che fa per voi. Il pacchetto Sky Calcio è ora disponibile a soli 14,90€ al mese per 18 mesi, invece di 38€, con un risparmio del 60% sul prezzo di listino.

Vedi offerta su Sky Sport

Pacchetto Sky Calcio, chi dovrebbe sottoscriverlo?

Il pacchetto Sky Calcio rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati che desiderano seguire il calcio a 360 gradi. L'offerta include 3 partite di Serie A per ogni turno, con la garanzia di vedere alcuni dei big match più attesi della stagione. La proposta si arricchisce con la Serie C completa, che comprende 1143 partite in esclusiva nazionale e 48 in co-esclusiva.

L'esperienza visiva è ulteriormente arricchita dalla tecnologia 4K HDR, che garantisce una qualità dell'immagine superiore con colori più vividi e dettagli cristallini. Il pacchetto include anche le migliori sfide della Premier League e della Bundesliga, permettendo di seguire i campionati più prestigiosi d'Europa. La flessibilità è garantita dall'app Sky Go, che consente la visione dei contenuti anche in mobilità.

Il decoder Sky Stream attivabile a soli 19,99€ è pensato per migliorare ulteriormente l'esperienza di visione, offrendo funzionalità avanzate come la possibilità di mettere in pausa i programmi in diretta e il Restart per non perdere mai l'inizio delle partite. La qualità del servizio è completata da pre e post partita con approfondimenti esclusivi e collegamenti dai campi.

Al prezzo promozionale di 14,90€ al mese per 18 mesi, con attivazione a soli 19€, il pacchetto Sky Calcio rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati. La combinazione di contenuti premium, tecnologia all'avanguardia e prezzo competitivo rende questa offerta particolarmente allettante per chi desidera vivere il calcio con la massima qualità disponibile sul mercato!

