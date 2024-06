Smart TV Samsung 4K da 85": CHE PREZZO! Su Amazon RISPARMI il 32%!

Se state cercando una smart TV di alta qualità che offra un'esperienza visiva immersiva e tecnologicamente avanzata, l'offerta disponibile su Amazon per la Samsung UE85CU8070UXZT è davvero imperdibile. Attualmente, grazie a uno sconto del 32%, potete acquistarla a soli 999€, contro il prezzo mediano di 1.479€. Questa è un'occasione unica per portare a casa una TV di grandi dimensioni e dalle prestazioni eccellenti, ideale per il salotto di chi non si accontenta di meno del meglio.

Samsung UE85CU8070UXZT, chi dovrebbe acquistarla?

Samsung UE85CU8070UXZT è dotata di un ampio schermo da 85 pollici, capace di offrire immagini dettagliate e vibranti grazie alla risoluzione 4K Ultra HD. Questo modello utilizza la tecnologia Dynamic Crystal Color, che garantisce colori più vividi e un contrasto più profondo, offrendo un'esperienza visiva estremamente realistica. Il processore Crystal 4K ottimizza ogni scena, migliorando la qualità delle immagini e garantendo una fluidità impeccabile durante la visione di film, serie TV e contenuti sportivi.

Grazie alla funzione Smart Hub, avrete accesso immediato a una vasta gamma di applicazioni e contenuti streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, direttamente dal vostro televisore. Il sistema operativo Tizen di Samsung offre un'interfaccia utente intuitiva e personalizzabile, permettendovi di navigare facilmente tra le diverse opzioni di intrattenimento. Inoltre, il telecomando One Remote Control semplifica ulteriormente l'utilizzo della smart TV, permettendo di controllare tutti i dispositivi connessi tramite un unico comando.

Inoltre, questa smart TV è compatibile con Alexa e Google Assistant, permettendo di controllare la TV e altri dispositivi smart tramite comandi vocali. La connettività è un altro punto di forza, grazie alle numerose porte HDMI e USB disponibili, che facilitano il collegamento di console di gioco, lettori Blu-ray e altri dispositivi esterni.

Insomma, se volete arricchire il vostro intrattenimento domestico con una TV di grande schermo e dalle prestazioni elevate, non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. La Samsung UE85CU8070UXZT a soli 999€ rappresenta un'occasione da non perdere per chi desidera il meglio della tecnologia a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Affrettatevi, poiché gli stock potrebbero esaurirsi rapidamente!

