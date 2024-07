Smart TV Samsung The Frame 55" a un prezzo FOLLE! (-33%)

Da quanto tempo siete alla ricerca di una Smart TV che non solo vi assicuri audio e video eccellenti ma che sia anche un vero pezzo di design? La Smart TV Samsung The Frame 55" è la proposta ideale per voi, specie perché per pochissimo ancora è in offerta su Amazon a un prezzo di 999€, rispetto al prezzo originale di 1.499€, permettendo di risparmiare ben 500€. Ovvero garantendovi un'incredibile sconto del 33%. Questo modello non è solo uno schermo perfetto per guardare i vostri programmi e film preferiti, ma si trasforma in un'opera d'arte quando non in uso grazie alla sua Art Mode. Il suo Frame Design elegante e super moderno, infatti, vi consente di abbellire qualunque ambiente con una cornice a scelta, mentre il Processore Quantum 4K ottimizza immagini e suono per una qualità superiore. Senza dubbio il meglio per fare un upgrade al vostro sistema home entertainment a un prezzo interessante.

Smart TV Samsung The Frame 55": un'opera d'arte che prende vita

La Smart TV Samsung The Frame 55" si rivela un acquisto ideale se volete un televisore che non sia solo uno schermo ma che sia la combinazione perfetta di tecnologia e design. Questa Smart TV non è solo un dispositivo di intrattenimento ma anche un elemento di arredo raffinato per la vostra casa. È particolarmente consigliato a coloro che amano circondarsi di bellezza e arte, e magari desiderano trasformare la visione quotidiana in un'esperienza estetica dato che con l'Art Mode, avrete la possibilità di esporre opere d'arte quando il televisore non è in uso, rendendolo un vero e proprio pezzo di design.

Adatto anche per gli amanti del cinema e del gaming, grazie al suo Processore Quantum con risoluzione 4K che garantisce immagini nitide e un audio multidimensionale con Dolby Atmos, questa Smart TV eleva l'esperienza di visione. Il Matte Display invece si occupa di eliminare i riflessi, permettendovi una visualizzazione chiara e dettagliata in ogni momento della giornata, e grazie alla modalità EyeComfort, la luminosità e i colori del display si adattano automaticamente per offrire il massimo comfort visivo. Con la possibilità di controllare i dispositivi smart di casa tramite SmartThings e il rapido accesso ai giochi con Gaming Hub, inoltre, la Smart TV Samsung The Frame 55" soddisfa un'ampia varietà di esigenze anche con semplici comandi vocali!

Ma non è finita qui! Ce n'è anche per i gamer. Gli amanti dei videogiochi infatti apprezzeranno il Gaming Hubn e, anche grazie al Smart Hub, avrete modo di gestire tutto un unico punto di accesso: film, giochi e contenuti preferiti, sono a vostra disposizione con un semplice click sul telecomando o con un comando vocale (se abilitato).

L'offerta per il Smart TV Samsung The Frame 55" a soli 999,00€, rispetto al prezzo originale di ben 1.499,00€, rappresenta un'opportunità imperdibile per chi vuole assicurarsi un modello unico per godere di tutti i contenuti preferiti, a casa propria. La combinazione di design sofisticato, qualità dell'immagine, innovazioni audio e funzionalità smart lo rendono un acquisto eccellente e - solo per poco - a un prezzo davvero incredibile!

