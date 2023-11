Solo 359€ per questa Smart TV Toshiba da 55" QLED! (-22%)

Su Amazon è disponibile per il Cyber Monday un'offerta imperdibile sulla Toshiba 55QF5D63DA QLED. Questo televisore, con tecnologia TRU Picture, Dolby Vision e Dolby Atmos, offre un'esperienza di visione e audio senza paragoni. Il prezzo originale è di 459,00€, ma con la promozione di chiusura del Black Friday potrete acquistarlo a soli 359,00€. Questo significa che avete la possibilità di risparmiare il 22% sul prezzo originale. Non perdete l'opportunità di godervi i vostri film e serie TV preferiti con un'ottima qualità d'immagine e suono.

Toshiba 55QF5D63DA QLED, chi dovrebbe acquistarla?

Questo prodotto è consigliato a tutti gli amanti del cinema che ricercano un'esperienza visiva di alta qualità e un sistema audio eccellente. Grazie alla tecnologia QLED e HDR, la Toshiba 55QF5D63DA offre un'ampia gamma di colori e una risoluzione cinematografica, per un'immagine estremamente precisa e dettagliata. Inoltre, per chi apprezza un audio di qualità, questo televisore combina perfettamente Dolby Atmos, subwoofer interno e altoparlanti progettati da Onkyo. Inoltre, per chi desidera un'esperienza di visione personalizzata e un sistema intuitivo e facile da utilizzare, la funzione Fire TV permette di accedere facilmente a tutti i vostri contenuti preferiti, con la possibilità di aggiungere titoli alla lista dei preferiti e di ricevere suggerimenti personalizzati.

La Toshiba 55QF5D63DA è una Smart TV QLED 4K con tecnologia TRU Picture e Dolby Vision. Offre una gamma di 1 miliardo di sfumature di colore e una risoluzione cinematografica, per una visualizzazione estremamente fluida e precisa. Presenta un sistema audio con Dolby Atmos, subwoofer interno e altoparlanti progettati da Onkyo. Inoltre, è dotata di Fire TV, che permette di accedere facilmente a contenuti di Netflix, Prime Video, Disney+ e altro ancora, e di Alexa per un controllo facile e intuitivo del televisore e dei dispositivi smart della vostra casa.

La Toshiba 55QF5D63DA, attualmente in offerta ad appena 359,00€ da un prezzo originale di 459,00€, è un'opzione eccellente per chi è alla ricerca di un'esperienza visiva e sonora di alta qualità. Raggruppa una serie di funzionalità all'avanguardia quali la risoluzione 4K, il sistema audio Dolby Atmos e la funzione Smart TV. Non perdete l'opportunità di portare a casa un prodotto perfetto per godere di serate di cinema a casa vostra a un prezzo davvero molto conveniente.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi consigliamo però di fare i vostri acquisti il prima possibile, per evitare che l'offerta termini.

