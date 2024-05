Solo 380€ per questa smart TV da 55”! Perfetta per seguire EURO 2024

Se non vedete l'ora di questa estate per vedere le Olimpiadi e gli Europei di Calcio 2024 allora vi consigliamo, per godervi questi eventi al massimo, di acquistare una nuova nuova smart TV. Se non volete spendere cifre esagerate ma volete comunque acquistare un modello recente e dalle ottime caratteristiche, allora non lasciatevi sfuggire l'offerta di oggi su Amazon per la smart TV TCL 55V6B da 55". Caratterizzata da un design senza bordi, 4K HDR, Ultra HD e compatibilità con Google Assistant e Alexa, è ora disponibile a soli 379,90€, rispetto al prezzo originale di 499,90€. Dotata di tecnologie avanzate come Dolby Audio per un'esperienza audio immersiva e supporto per vari formati HDR per garantire la miglior qualità d'immagine da ogni fonte, questa smart TV rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza visiva e di intrattenimento di alta qualità a casa.

Smart TV TCL 55V6B TV da 55", chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV TCL 55V6B da 55” si rivela un'opzione ideale per coloro che cercano una soluzione recente e all'avanguardia per migliorare la loro esperienza di intrattenimento domestico. Con la sua qualità dell'immagine 4K Ultra HD e il supporto a vari formati HDR, questa TV soddisfa perfettamente le esigenze di chi desidera godere di film, serie TV e videogiochi con livelli di dettaglio e colori eccezionalmente superiori. Grazie alla compatibilità con Google Assistant e Alexa e l'integrazione di Google TV, è anche straordinariamente adatta per gli utenti che vogliono una smart TV che funga da hub centrale per la gestione di contenuti multimediali e dispositivi smart home.

Allo stesso tempo, il Game Master 2.0 con HDMI 2.1 assicura che i giocatori sperimentino tempi di risposta ottimizzati e un'immagine perfetta, posizionando questa TV come una scelta di buon livello anche per gli appassionati di videogame alla ricerca della latenza più bassa. La compatibilità con una vasta gamma di formati HDR, inclusi HDR10, HDR HLG, HDR10+, ed HDR DOLBY VISION, assicura immagini di qualità eccezionale da qualsiasi fonte. Inoltre, grazie a Google TV, avrete a disposizione un'ampia gamma di contenuti da varie app e abbonamenti, organizzati appositamente per voi. A completare l'offerta, l'audio immersivo Dolby Audio crea un ambiente sonoro avvolgente per un'esperienza a 360 gradi.

Vi consigliamo l'acquisto della smart TV TCL 55V6B da 55” per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Con un prezzo di offerta di 379,90€, rispetto al prezzo originale di 499,90€, rappresenta una scelta ideale per chi desidera migliorare l'esperienza di intrattenimento domestico senza investire cifre esagerate. La combinazione di alta qualità dell'immagine, performance di gaming ottimizzate, accesso semplificato a contenuti multimediali ed esperienza audio avvolgente fa di questa TV una protagonista assoluta nelle vostre case.

Vedi offerta su Amazon