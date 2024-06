Dolby Atmos in un solo altoparlante: scopri la soluzione Sonos al minimo storico

Il Dolby Atmos è ormai supportato da molte piattaforme, compresi gli smartphone. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, non offre un miglioramento significativo della qualità audio per ovvi motivi. Ma il Sonos Era 300 fa un'eccezione. Questo smart speaker è dotato di 6 altoparlanti integrati che consentono una vera esperienza d’ascolto in Dolby Atmos. Grazie alla sua configurazione, riesce a restituire un suono avvolgente e coinvolgente. Se siete appassionati di audio, il Sonos Era 300 è quindi un altoparlante da tenere d’occhio. Il suo prezzo originale è di 499€, ma oggi su Amazon è disponibile a 399€.

Sonos Era 300, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Sonos Era 300 è l'acquisto ideale per coloro che cercano di raggiungere l'apice della qualità audio nelle proprie case, elevando l'esperienza sonora a livelli sinora inimmaginabili. Con la sua capacità di supportare Dolby Atmos Music e 6 altoparlanti strategici che promettono un suono spaziale, questo smart speaker è adatto agli appassionati di musica che ricercano un'immersione totale nelle loro tracce preferite, nonché agli amanti del cinema desiderosi di vivere un'esperienza audiovisiva di qualità superiore comodamente da casa.

Non da meno, il Sonos Era 300 si rivolge agli utenti tecnologicamente consapevoli che apprezzano la comodità dell'integrazione in un ecosistema smart home. Grazie alla possibilità di streaming via Wi-Fi, collegamenti Bluetooth e la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi grazie all'ingresso jack da 3,5mm, si adatta a qualsiasi ambiente domestico o preferenza d'uso.

Aggiungendo Alexa integrata e Sonos Radio per un'ampia selezione di musica e contenuti originali gratuiti, è uno smart speaker perfetto per chi desidera non solo qualità sonora eccellente ma anche versatilità e integrazione smart senza pari. Trattandosi di un minimo storico, l'offerta su Amazon potrebbe cambiare da un momento all'altro, motivo per cui approfittatene.

Vedi offerta su Amazon