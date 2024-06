Risparmia il 36% su questa cassa Sony, una rivale per le top di gamma

Se le dimensioni di una cassa Bluetooth non rappresentano un vincolo per voi e potete prendere in considerazione anche modelli meno portatili, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta su Amazon relativa alla Sony MHC-V13 a soli 199€ anziché 310€, disponibile fino alla scadenza dell'offerta.

Sony MHC-V13, chi dovrebbe acquistarla?

La Sony MHC-V13 è la cassa ideale per gli appassionati di musica che desiderano animare le loro feste o riunioni con un sound di alta qualità e bassi potenti. Grazie ai tweeter angolati e alla tecnologia JET BASS BOOSTER, questo modello offre un'esperienza audio immersiva, arricchita da effetti luminosi multicolore che si sincronizzano al ritmo della musica, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente.

Con un lettore CD, porta USB e la possibilità di collegare microfono e chitarra, è perfetta anche per chi ama il karaoke o suonare in compagnia, rendendo ogni serata indimenticabile. Inoltre, la funzionalità Wireless Party Chain permette di collegare fino a 50 sistemi audio compatibili, amplificando il divertimento e la portata della musica.

L'app Fiestable, compatibile con la Sony MHC-V13, aggiunge un ulteriore livello di interazione, consentendo di gestire la playlist, l'illuminazione e le modalità di ascolto direttamente dallo smartphone. Quelli che cercano un modo divertente e versatile per migliorare le proprie feste, troveranno quindi in questa cassa la soluzione perfetta alle loro esigenze.

Vedi offerta su Amazon