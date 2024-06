Spazio online a prezzi TOP con Smart Storage di Aruba

Oggi, possedere uno spazio di storage gestito non è solo comodo per avere i file e i backup sempre disponibili da trasferire o accedere ovunque. È anche conveniente, se si scelgono le soluzioni giuste. Lo Smart Storage di Aruba dimostra quanto il cloud storage possa essere utile: il provider garantisce costi fissi mensili, eliminando l'incertezza di spese variabili nel tempo. Con Aruba, gli Smart Storage sono disponibili a partire da soli 4,60€ al mese.

Smart Storage di Aruba, chi dovrebbe abbonarsi?

Il servizio si rivolge principalmente a due diverse categorie di utenti. Nel segmento B2B, Aruba risponde alle necessità delle aziende che richiedono storage in datacenter, specialmente per l'utilizzo di server dedicati. Questi clienti beneficiano di spazi di archiviazione di grandi dimensioni con costi fissi, senza la complicazione di gestire l'infrastruttura di storage. La possibilità di aumentare lo spazio disponibile e l'accessibilità via network drive rendono Aruba ideale per aziende che necessitano di affidabilità e flessibilità.

Nel segmento B2C, Aruba si rivolge a coloro che hanno bisogno di archiviare grandi quantità di file per scopi personali o professionali. Anche questa audience trova l'offerta di Aruba interessante per la certezza dei costi, per la semplicità di gestione e per l'economicità. Con un'infrastruttura completamente gestita, gli utenti possono concentrarsi sul loro lavoro senza preoccuparsi della gestione tecnica. La possibilità di utilizzare snapshot per il ripristino dei dati e la replica dei dati su host separati garantisce un livello aggiuntivo di sicurezza.

Indipendentemente dalle esigenze di storage, Aruba offre soluzioni che combinano la certezza dei costi con la flessibilità e la sicurezza necessarie per aziende e consumatori. Con pacchetti di storage accessibili e una gestione infrastrutturale, Aruba si posiziona quindi come un partner fidato per chiunque cerchi una soluzione di archiviazione avanzata ma semplice da utilizzare.

