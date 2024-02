SUPER sconto su questo utilissima stampante 3D ANYCUBIC Kobra 2 Pro! (-25%)

La stampante 3D ANYCUBIC Kobra 2 Pro, disponibile su Amazon, vi conquisterà con le sue prestazioni incredibilmente veloci e avanzate. La sua velocità predefinita di 300mm/s, estendibile fino a 500mm/s, e un'accelerazione massima di 20.000mm/s² permettono a questa stampante 3D di completare un modello Benchy in soli 18 minuti, riducendo il tempo necessario fino all'83%. In offerta a 299,00€, invece del prezzo originale di 399,99€, vi offre un notevole risparmio del 25%.

ANYCUBIC Kobra 2 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

L'ANYCUBIC Kobra 2 Pro si presenta come l'acquisto ideale per gli entusiasti della stampa 3D che cercano prestazioni superiori senza compromessi sulla velocità. Se siete alla ricerca di una stampante che vi permetta di realizzare i vostri progetti a velocità record, con una capacità di stampa fino a 500 mm/s, allora questa macchina è ciò che fa per voi. Grazie a un'accelerazione impressionante di 20.000mm/S², è in grado di completare la stampa di un modello Benchy in soli 18 minuti, garantendovi più tempo per dedicarvi alle vostre creazioni. Inoltre, il sistema di estrusione a corto raggio e la struttura di movimento estremamente stabile assicurano stampe di alta precisione e riducono al minimo le imperfezioni, rendendola la scelta perfetta per chi cerca dettagli meticolosi nei propri modelli.

Per chi è alla ricerca di qualità, velocità e comodità, l'ANYCUBIC Kobra 2 Pro risponde a queste esigenze con funzionalità come il livellamento automatico Leviq 2.0 e il controllo remoto tramite app. Se avete la necessità di monitorare i vostri progetti da remoto o di cercare modelli online direttamente dalla stampante, questo dispositivo offre una maneggevolezza eccezionale.

In definitiva, l'Anycubic Kobra 2 Pro si presenta come una soluzione avanzata per la stampa 3D, unendo velocità impareggiabile, precisione e facilità d'uso. Il prezzo attuale di 299€, in ribasso rispetto ai 399,99€ del prezzo originale, rende questa stampante ideale sia per gli appassionati che per i professionisti che cercano un dispositivo capace di soddisfare esigenze complesse con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

