Star Wars Day: LEGO festeggia con il PREORDER di 5 nuovi set!

Il conto alla rovescia per lo Star Wars Day è ufficialmente iniziato, e LEGO ha deciso di festeggiare in grande stile: sono infatti appena stati annunciati in preordine cinque nuovi set da collezione dedicati all’universo di Star Wars, tutti disponibili entro il 1° maggio, giusto in tempo per celebrare il 4 maggio con il leggendario saluto: May the Fourth Be With You!

Tra i protagonisti di questa nuova ondata troviamo autentiche chicche per fan e collezionisti: il logo Star Wars in mattoncini, il casco di Kylo Ren, il casco di Jango Fett, lo shuttle di comando di Kylo Ren e il droide astromeccanico Chopper (C1-10P). Se siete appassionati della saga o semplicemente alla ricerca del set perfetto per omaggiare il 4 maggio, questo è il momento giusto per prepararvi.

Logo Star Wars in mattoncini

Con 700 pezzi, questo set invita a ricreare l'iconico logo che ha segnato l'inizio della saga, visto per la prima volta nei titoli di "Star Wars: Una Nuova Speranza". Arricchito con una sorpresa nascosta nella “T”, il logo è perfetto da esporre su qualsiasi superficie, diventando una decorazione unica per la tua casa o ufficio. Un regalo creativo per ogni fan di Star Wars, ti permetterà di dedicarti a un progetto divertente e gratificante, celebrando la tua passione per l'universo galattico. Misura 13 cm di altezza, 30 cm di larghezza e 3 cm di profondità. A 69,99€.

Vedi sul LEGO store

Casco di Kylo Ren

Il casco di Kylo Ren LEGO è perfetto per celebrare il 10° anniversario di "Star Wars: Il Risveglio della Forza", e ti permette di ricreare ogni dettaglio distintivo dell'iconico casco, inclusi gli elementi speciali con decorazioni in argento stampato. Completa il tuo capolavoro con il supporto espositivo, creando così un display Star Wars unico. Un regalo perfetto per i fan e per chi cerca una sfida creativa, misura 18 cm di altezza, 11 cm di larghezza e 13 cm di profondità. A 69,99€.

Vedi sul LEGO store

Casco di Jango Fett

Rendi omaggio a uno dei più leggendari cacciatori di taglie della galassia con il casco LEGO di Jango Fett con dettagli come l’antenna a telemetro regolabile, visto in "Star Wars: L'attacco dei cloni". Una volta completato, esponi la tua creazione sul supporto con targhetta, creando un display iconico per la tua collezione. Un regalo perfetto per i fan adulti, misura 21 cm di altezza, 12 cm di larghezza e 11 cm di profondità. A 79,99€.

Vedi sul LEGO store

Shuttle di comando di Kylo Ren

Lo shuttle di comando di Kylo Ren LEGO è un modello che replica i dettagli autentici di un veicolo iconico visto in "Star Wars: Il risveglio della Forza". Questo set ti sfida a ricreare la forma aerodinamica dell’astronave e a regolare le ali per le modalità di atterraggio o volo. Una volta completato, posiziona la tua creazione sul supporto con targhetta, creando un display straordinario per celebrare il 10° anniversario del film. Un regalo perfetto per ogni collezionista di Star Wars misura 26 cm di altezza, 13 cm di lunghezza e 44 cm di larghezza in modalità volo. A 69,99€.

Vedi sul LEGO store

Droide astromeccanico Chopper (C1-10P)

Il simpatico Droide astromeccanico Chopper (C1-10P) LEGO è un set pensato dai 10 anni in su. Questo modello ricrea in dettaglio l'amato droide di "Star Wars: Ahsoka". Attiva i suoi iconici movimenti della testa, regola le braccia e le gambe, e estrai un attrezzo dal petto per un'esperienza interattiva unica. Inoltre, puoi staccare le braccia e la rotellina centrale per esporlo come se fossero retratte nel corpo. Il personaggio di Chopper è formato da 1.039 pezzi ed è alto 22 cm. A 109,99€.

Vedi sul LEGO store