Super PREZZO su Ring Intercom! -62% e rendi smart il tuo citofono!

Se vi capita spesso di non essere a casa fisicamente, ma ricevete regolarmente pacchi dai corrieri, potete risolvere questa situazione con l'utilizzo di un citofono smart. Tra i più popolari e affidabili, e non perché è realizzato da Amazon, segnaliamo il Ring Intercom. Attualmente proprio Amazon offre questo citofono a soli 49,99€ invece di 129,99€, con uno sconto del 62% valido fino al 2 gennaio.

Ring Intercom, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo prodotto smart è consigliato soprattutto a coloro che desiderano rendere la loro casa più intelligente e sicura. Con Ring Intercom, potrete davvero trasformare il vostro citofono in uno strumento smart, con cui rispondere ai visitatori e aprire il portone a distanza direttamente dall'app Ring. Questa funzione è utile per chi lavora da casa o in ufficio e non ha la possibilità di recarsi al citofono ogni volta.

Inoltre, Ring Intercom risponde a un'esigenza di sicurezza: infatti consente di aprire solo agli ospiti verificati, inviando loro un codice dedicato, e di parlare con chiunque suoni al citofono grazie all'audio bidirezionale. Siccome è realizzato da Amazon, non poteva che essere compatibile con Alexa, permettendo quindi di interagire con i visitatori e di aprire il portone anche tramite controllo vocale.

A questo si aggiunge anche il grosso vantaggio di consentire l'accesso a corrieri verificati per le consegne, con verifica automatica per le consegne Amazon. Progettato per un'installazione fai-da-te, si collega al citofono preesistente senza apportare modifiche funzionali. Insomma, cogliete l'opportunità ora che viene offerto a soli 49.99€!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

