La prima TV QLED del 2024 da 55" a scendere sotto i 400€?

Tra poche ore inizierà il Prime Day 2024, ma già ora l'offerta sulla TCL 55T7B merita la vostra attenzione. Infatti, lo sconto applicato è davvero interessante: per la prima volta, questa smart TV da 55 pollici con pannello QLED è disponibile a meno di 400€. Inoltre, si tratta dell'ultimo modello, lanciato proprio nel 2024.

TCL 55T7B, chi dovrebbe acquistarla?

La TCL 55T7B è una smart TV QLED da 55” che si rivolge a chi desidera vivere un'esperienza visiva e sonora di qualità senza dover necessariamente sostenere i costi di apparecchiature premium. Con una risoluzione 4K che garantisce colori brillanti e dettagli precisi, offre oltre un miliardo di colori e sfumature potenziati dalla tecnologia HDR PRO.

È indicata per gli appassionati di cinema e serie TV grazie a Google TV, che organizza contenuti da diverse app e abbonamenti in un unico posto, ma anche per i videogiocatori, grazie alle sue funzionalità ottimizzate e alla connettività HDMI 2.1 che riduce la latenza. Il supporto Dolby Atmos, inoltre, fa sì che gli utenti siano al centro dell’azione grazie a un suono avvolgente e realistico.

Con un prezzo attuale di 399€, rispetto al prezzo originale di 599,90€, questa smart TV rappresenta una soluzione accessibile per chi non vuole rinunciare a una qualità elevata nelle proprie esperienze di intrattenimento domestico. Con uno sconto del genere, il Prime Day potrebbe non offrire un'opportunità migliore per gli acquirenti in cerca di un'ottima smart TV a un prezzo competitivo.

Vedi offerta su Amazon