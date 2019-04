TIMMusic su Alexa e il primo mese lo streaming musicale è gratuito

Il servizio musicale TIMMusic diventa una skill di Alexa, l'interfaccia vocale di Amazon. Inoltre la piattaforma streaming è attivabile gratuitamente per un mese.

TIMMusic è sbarcata su Alexa. Da oggi tutti i possessori di smart speaker compatibili con l’interfaccia vocale Amazon possono approfittare delle “skill” della nota piattaforma di streaming musicale sfruttando la voce. “Alexa, attiva la skill TimMusic” è il comando di partenza (solo la prima volta), dopodiché si può accedere alle oltre 30 milioni di tracce musicali dell’archivio e gestirne la riproduzione.

L’attivazione delle skill è possibile direttamente dallo Skill Store Alexa in Italia o attraverso l’app Amazon Alexa. Per altro è previsto per i prossimi mesi un potenziamento delle funzioni di personalizzazione. Attualmente si può intervenire sul volume, richiedere esplicitamente tracce, album, playlist, classifiche e generi musicali.

Da ricordare che per il mese di aprile il servizio musicale è gratuito e non richiede né registrazione né il rispetto di vincoli di abbonamento. Terminato il periodo l’abbonamento a TIMMusic Platinum costerà 0,99 euro al mese per i primi tre mesi e poi 4,99 euro al mese.

TIMMusic Platinum

TIMMusic è un servizio streaming musicale a pagamento fruibile via smartphone, tablet, PC e TV con Tim Box. Ovviamente è compatibile con tutti gli operatori, ma per i clienti TIM mobile c’è il vantaggio di non intaccare il monte Giga mensile previsto dalle offerte.

Il catalogo di 30 milioni di tracce audio include ogni genere, tra repertorio italiano e straniero.

“TIMMusic permette di ascoltare brani e i format esclusivi Albumstory e Radioplaylist, di comporre le proprie playlist scegliendo tra le molte proposte per genere, mood, momenti della giornata e di condividerle con gli amici sui principali social network”, ricorda TIM. “Con oltre il 60% di musica italiana ascoltata, TIMMusic si conferma il player con maggiore attenzione ai gusti musicali degli italiani”.

L’offerta TimMusic Platinum si contraddistingue per la possibilità di ascoltare l’intera offerta musicale del servizio senza pubblicità, anche in modalità offline e su più dispositivi (fino a 3 a scelta tra PC, tablet, smartphone e TV) ma non contemporaneamente.

Fino a maggio e per 3 mesi costerà 0,99 euro al mese, poi 4,99 euro al mese. Inoltre l’offerta è inclusa nella TIM Young Senza Limiti fino al 30 settembre 2019.

Infine, TIMMusic è disponibile sulla TV in abbinamento a TIM Box, il decoder che agevola la fruizione del servizio video TIMVision e l’accesso a Netflix, DAZN e Amazon Prime.

“Con il TIM Box è attivo il profilo TIMMusic Platinum gratuito per i primi tre mesi (poi 9,99€/mese). I clienti che hanno già un abbonamento Platinum, attivo su linea mobile, possono ascoltare musica anche direttamente dal televisore accedendo con il proprio account TIMMusic”, conclude la nota di TIM.

È possibile attivare l’offerta TIMMUSIC direttamente dall’app, dal sito TIM.IT, nei negozi TIM o chiamando il 119, per ascoltare musica da mobile tramite l’App gratuita, da PC sul sito timmusic.it, o da TV accedendo all’App TV presente sul TIM Box.