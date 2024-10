Torna DAZN a 19,90€ al mese! Non perdetevi tutti i big match delle vostre squadre del cuore

Siete appassionati di calcio e non volete perdervi neanche un minuto delle partite della vostra squadra del cuore? DAZN ha lanciato un'offerta che potrebbe fare al caso vostro. La piattaforma di streaming sportivo propone infatti un abbonamento a soli 19,90€ al mese per i primi tre mesi per i nuovi utenti, con un risparmio di ben 15€ mensili rispetto al prezzo standard di 34,99€ fino al 27 ottobre. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire per immergersi nel mondo dello sport a 360 gradi.

Abbonamento DAZN, chi dovrebbe sottoscriverlo?

L'abbonamento DAZN si rivela la scelta ottimale per gli amanti dello sport a tutto tondo. Non solo per i tifosi di calcio, che potranno godersi l'intera Serie A Enilive con tutti i big match in esclusiva, ma anche per gli appassionati di altri sport. La piattaforma offre infatti un ventaglio di contenuti che spazia dal tennis al basket, passando per il football americano e gli sport da combattimento.

Chi cerca flessibilità nella fruizione dei contenuti troverà in DAZN un alleato prezioso. Il servizio permette di seguire gli eventi sportivi in diretta o on demand su una vasta gamma di dispositivi: dalle smart TV agli smartphone, passando per tablet e console di gioco. Questa versatilità si traduce nella possibilità di non perdere mai un evento importante, che siate comodamente seduti sul divano di casa o in movimento.

Con un prezzo ai nuovi utenti di 19,90€ al mese per i primi tre mesi, l'abbonamento DAZN rappresenta un'opportunità allettante per immergersi nel mondo dello sport di alto livello. La combinazione di contenuti esclusivi, dalla Serie A alle competizioni internazionali, unita alla flessibilità di visione su diversi dispositivi, rende questa offerta particolarmente vantaggiosa. Ricordate però che la promozione è valida solo fino al 27 ottobre: se siete interessati, il momento di agire è ora!