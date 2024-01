Torna in forma dopo le feste e aiutati con questa bilancia smart in doppio sconto!

Passate le feste di Natale e quelle di fine anno, per molti sarà tornato il momento di tornare a pensare alla linea, desiderando di rimettersi in forma con un po' di esercizio ed una dieta, certamente, più sana e meno calorica. Ebbene, qualora abbiate voglia di monitorare i vostri progressi come si deve, vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa ottima offerta Amazon che, grazie ad un doppio sconto, vi permetterà di acquistare l'ottima bilancia smart RENPHO Elis 1 a soli 27,58€! Ciò è possibile grazie alla combinazione di uno sconto del 19%, a cui si aggiunge un coupon del 15%, attivabile direttamente sulla pagina del prodotto, che abbassa il prezzo originale di 39,99€ di oltre 10 euro!

RENPHO Elis 1, chi dovrebbe acquistarla?

A lungo inserita anche nella nostra lista relativa alle migliori bilance smart del mercato, la bilancia smart RENPHO Elis 1 è perfetta per chi desidera monitorare in modo accurato la propria composizione corporea, oltre che il proprio peso, potendo analizzare, ed aiutarvi a tenere sotto controllo, molti parametri fisici, come ad esempio IMC, percentuale di grasso corporeo, massa magra, grasso sottocutaneo e molti altri, per un totale di ben 13 parametri differenti.

A questo punto i dati ottenuti possono essere sincronizzati via Bluetooth con l'app Renpho Health, che offre un monitoraggio completo della tua salute, e poi condivisi con quelle che sono le principali app dedicate alla salute, comprese l'App Salute di Apple e Google Fit.

Realizzata con una splendida piattaforma antiscivolo in vetro temperato, questa bilancia smart è dotata di tecnologia "step-on", ed offre misurazioni precise con incrementi di 0,05 kg e una capacità massima di 180 kg. Parliamo, inoltre, di un prodotto davvero molto semplice da usare, e che dispone anche di un comodo e ben leggibile display, con funzione di accensione/spegnimento automatico.

In conclusione, la bilancia smart RENPHO Elis 1 offre alta precisione, facilità d'uso e un'ampia analisi della composizione corporea e, per questo, considerando soprattutto l'ottimo doppio sconto, vi suggeriremmo di acquistarla subito, rimandandovi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l'invito ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, prima che l'offerta termini del tutto o che l'articolo vada esaurito.

