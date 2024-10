Questa presa smart cala di un altro euro. Rendila parte dei tuoi elettrodomestici!

Se volete che una o più prese elettriche vi offrano la possibilità di controllare i vostri dispositivi elettrici da remoto, programmare l'accensione e lo spegnimento automatico e molto altro, la TP-Link Tapo P100M fa al caso vostro. Già da tempo scontata di diversi euro, oggi Amazon riduce il prezzo di un altro euro, sufficiente per farvela acquistare a soli 10,99€.

TP-Link Tapo P100M, chi dovrebbe acquistarla?

La TP-Link Tapo P100M è perfetta per gli amanti della domotica e per chiunque voglia rendere la propria casa intelligente con il minimo sforzo e con una spesa bassa. Se desiderate aggiungere praticità alla vostra vita quotidiana attraverso il controllo remoto dei dispositivi elettrici, questo quindi smart plug soddisferà le vostre esigenze. Grazie alla sua compatibilità con i principali assistenti vocali come Amazon Alexa, Apple Siri e Google Assistant, è indicata per quelle persone che amano gestire l'illuminazione, gli elettrodomestici e altri dispositivi con semplici comandi vocali.

La sua installazione e configurazione semplice la rendono adatta anche a chi si approccia per la prima volta alla domotica. Inoltre, la TP-Link Tapo P100M è ideale per chi cerca non solo comodità ma anche sicurezza e risparmio energetico. Grazie alla funzione di spegnimento automatico e alla modalità Assenza, vi permetterà di far sembrare la vostra casa abitata anche quando siete lontani, oltre a evitare sprechi di energia spegnendo i dispositivi non utilizzati.

Il design compatto, poi, è perfetto per chi non vuole rinunciare all'estetica e ha bisogno di un dispositivo che si integri perfettamente in ogni ambiente senza bloccare prese adiacenti. A soli 10,99€, rappresenta un'ottima opportunità per chi voglia approcciarsi alla casa intelligente con un piccolo investimento.

