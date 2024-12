Trasforma il tuo salotto con questa smart TV Samsung, ora tua con uno SCONTO del 40%!

Se state cercando un televisore di ultima generazione che unisca tecnologia avanzata e design elegante, non potete perdere questa incredibile offerta su Amazon. Infatti, Samsung QE43QN90DATXZT, uno dei modelli di punta della linea Neo QLED, è disponibile a soli 774,50€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo consigliato di 1.299€. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.

Samsung QE43QN90DATXZT4, chi dovrebbe acquistarla?

Questo smart TV da 43 pollici offre una qualità d'immagine eccezionale grazie al processore NQ4 AI Gen2 e alla risoluzione 4K, in grado di garantire colori vividi e dettagli realistici in ogni scena. La tecnologia Quantum Matrix sfrutta i Mini LED per offrire contrasti ultra definiti e immagini mozzafiato, rendendo ogni contenuto una vera esperienza visiva. Con il design NeoSlim, il televisore diventa un'opera d'arte, perfetta per ogni ambiente.

Ma non è solo l'immagine a fare la differenza: il sistema audio OTS+ (Object Tracking Sound Plus) offre un suono dinamico e realistico, mentre la tecnologia Q-Symphony permette una perfetta integrazione tra gli altoparlanti del televisore e una soundbar compatibile (non inclusa). Inoltre, con Adaptive Sound Pro, ogni scena viene arricchita da un audio autentico e fedele.

Grazie al Gaming Hub, potete accedere facilmente ai vostri giochi preferiti, mentre la funzione Motion Xcelerator garantisce immagini fluide per un'esperienza di gioco senza precedenti. Il Smart Hub, invece, organizza tutti i vostri contenuti in un unico posto, semplificando la navigazione tra film, serie TV e app. La compatibilità con Alexa, Bixby e Google Assistant aggiunge un ulteriore livello di praticità, consentendo il controllo vocale completo.

Con un prezzo di soli 774,50€, questo televisore rappresenta un investimento straordinario per chi desidera portare a casa un prodotto di altissima qualità. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: approfittate dello sconto del 40% e regalatevi il meglio della tecnologia Neo QLED.

Vedi offerta su Amazon