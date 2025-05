Ultimate Ears BOOM 4: il regalo perfetto per gli amanti della musica, ora in SCONTO!

Se siete alla ricerca di un altoparlante Bluetooth portatile che unisca potenza sonora, resistenza e stile, l'offerta attualmente disponibile su Amazon per l'Ultimate Ears BOOM 4 potrebbe essere la scelta perfetta. Disponibile al prezzo promozionale di 127,37€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo consigliato di 154,99€, questo speaker rappresenta un'opportunità da cogliere al volo.

Ultimate Ears BOOM 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Ultimate Ears BOOM 4 è progettato per garantire un'esperienza sonora immersiva e di alta qualità grazie al suo suono a 360°, capace di diffondere audio potente e bilanciato in ogni direzione. I bassi profondi e i dettagli cristallini rendono ogni genere musicale coinvolgente, che si tratti di rock, pop o musica elettronica. A completare il pacchetto troviamo un'autonomia straordinaria: con una sola ricarica, l'altoparlante offre fino a 15 ore di riproduzione continua, ideale per giornate all'aperto o feste senza interruzioni.

La certificazione IPX7 assicura una resistenza completa all'acqua: il dispositivo è impermeabile e galleggiante, perfetto da portare in piscina, in spiaggia o sotto la pioggia. Inoltre, la struttura resistente alle cadute da 1,5 metri lo rende un compagno affidabile anche nelle condizioni più avverse. Con un raggio d'azione wireless di 45 metri, potrete muovervi liberamente senza perdere la connessione.

Non manca il tocco smart: grazie al Magic Button, potete controllare la riproduzione musicale direttamente dall'altoparlante, selezionando le vostre playlist preferite da Spotify, Amazon Music e Apple Music. L'integrazione con l'app PartyUp consente di collegare più speaker della serie BOOM, MEGABOOM o EPICBOOM per creare un sistema audio davvero esplosivo. Infine, la sensibilità ambientale: il BOOM 4 è realizzato con almeno il 52% di plastica riciclata post-consumo, dimostrando un impegno concreto per la sostenibilità.

Attualmente disponibile in colorazione blu a prezzo scontato, Ultimate Ears BOOM 4 è l'altoparlante perfetto per chi cerca un audio di qualità senza rinunciare a robustezza, stile e praticità. Approfittate dell'offerta su Amazon finché dura. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori casse Bluetooth portatili per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon