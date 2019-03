Un elicottero della NASA volerà su Marte insieme al rover Mars 2020

La NASA manderà su Marte il dimostratore tecnologico di un elicottero. Compirà cinque brevi voli nell'atmosfera marziana, a un'altezza massima di 5 metri.

Oltre al rover Mars 2020 della NASA, nel 2020 decollerà anche un elicottero. È un dimostratore tecnologico, che secondo i piani dovrebbe compiere al massimo cinque brevi voli nell’atmosfera di Marte, della durata di 90 secondi ciascuno e a un’altezza massima di 5 metri. Per volare in un’atmosfera che è solo l’1% più densa di quella terrestre a livello del mare, questo elicottero userà due rotori con eliche che gireranno a 2400 giri al minuto.

Se dovesse funzionare potrebbe cambiare il modo in cui esploreremo Marte in futuro. Si tratta di un velivolo che pesa in tutto 1,8 chilogrammi e che trasporta sistemi di comunicazione, un piccolo pannello solare per alimentarsi, batterie ricaricabili agli ioni di litio. Ha anche in dotazione un sistema di “riscaldamento” per mantenere l’elettronica a temperature di sicurezza durante le gelide notti marziane. Quanto avvenuto con il rover Opportunity consente di capire bene di che cosa parliamo.

Quello che decollerà con Mars 2020 sarà solo un prototipo, ma in futuro versioni più avanzate di questo elicottero potrebbero volare davanti ai rover per aiutarli a pianificare i percorsi. Håvard Grip, che ha lavorato al dimostratore tecnologico, prevede che “gli elicotteri apriranno le porte a nuovi tipi di esplorazione su Marte. In futuro, potremmo immaginare di esplorare intere regioni usando più elicotteri, o di andare in aree inaccessibili o biologicamente sensibili usando questi piccoli elicotteri”.

A bordo del dimostratore non ci sono strumenti scientifici, però c’è uno strumento capace di catturare immagini a colori ad alta risoluzione. Nei voli di prova che sono pianificati si sposterà fra 100 e 1.000 metri di distanza dal rover, in modo da restare nel raggio di comunicazione, dato che trasmette a terra le immagini catturare tramite il rover.