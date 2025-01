Un tocco di classe anche nelle pulizie. Roomba scontato da non perdere

L'innovazione tecnologica al servizio della pulizia domestica ha raggiunto livelli molto alti con il Roomba j7+ di iRobot, ora disponibile a un prezzo scontato da non perdere. Con una riduzione da 899€ a 549€, questo robot aspirapolvere rappresenta un'occasione unica per chi desidera un ambiente impeccabile senza alcuno sforzo. Grazie alla sua capacità di rispondere alle esigenze della casa in tempo reale, Roomba j7+ garantisce un'esperienza di pulizia superiore, con un risparmio che potrebbe essere il più alto di sempre.

Roomba j7+, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di un avanzato sistema di navigazione PrecisionVision, il Roomba j7+ è in grado di identificare ed evitare ostacoli come cavi di ricarica e sporco lasciato dagli animali domestici. Questo significa che il robot aspirapolvere lavora in totale autonomia, assicurando una pulizia senza inconvenienti. Il sistema di pulizia a tre fasi, con doppie spazzole in gomma multisuperficie e una spazzola puliscibordi, offre una potenza di aspirazione dieci volte superiore rispetto ai modelli base, rendendo efficace la rimozione di polvere e detriti da ogni tipo di superficie.

Un ulteriore vantaggio del Roomba j7+ è il sistema di svuotamento automatico Clean Base, che permette di raccogliere la polvere fino a 60 giorni senza alcuna manutenzione manuale. I sacchetti AllergenLock intrappolano allergeni e particelle sottili, contribuendo a mantenere l’aria domestica più pulita e salubre. La tecnologia brevettata Dirt Detect ottimizza la pulizia nelle zone più sporche, garantendo risultati impeccabili in ogni angolo della casa.

Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, il Roomba j7+ può essere gestito comodamente tramite comandi vocali o attraverso l’app iRobot HOME, che permette di personalizzare le sessioni di pulizia in base alle proprie esigenze. Con la capacità di ricaricarsi autonomamente e riprendere il lavoro da dove era stato interrotto, questo robot aspirapolvere rappresenta una soluzione pratica e innovativa per chi desidera una casa sempre in ordine senza alcuno sforzo.

