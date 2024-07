La cuffia più elegante del 2022 scontata del 50%! Affrettati!

Le cuffie che vi segnaliamo oggi sono disponibili a metà prezzo! Non si tratta del consueto modello Sony o simile, ma delle Urbanista Los Angeles, premiate nel 2022 per il miglior design. Inoltre, sono le prime cuffie Bluetooth al mondo con ricarica automatica, grazie a una striscia di pannello solare integrata nell'archetto, che garantisce un tempo di riproduzione potenzialmente infinito. Ecco il dettaglio sul prezzo: attualmente scontate del 50% su Amazon, potete acquistarle a soli 99€.

Urbanista Los Angeles, chi dovrebbe acquistarle?

Le Urbanista Los Angeles sono ideali per chi è sempre in movimento e cerca una soluzione audio all'avanguardia che coniughi innovazione, comfort e sostenibilità. Con la loro capacità di ricarica solare, grazie alla tecnologia Exeger Powerfoyle, queste cuffie sono raccomandate per gli amanti della tecnologia che apprezzano la libertà di non dover mai preoccuparsi della durata della batteria.

Il loro design ad energia solare soddisfa le esigenze di chi passa molto tempo all'aperto o chi semplicemente preferisce un'opzione ecologica, garantendo un'esperienza audio continua senza la necessità di ricarica frequente. Inoltre, grazie alla cancellazione attiva del rumore, le Urbanista Los Angeles sono perfette anche per chi desidera immergersi nella musica senza distrazioni, sia viaggiando che lavorando in ambienti rumorosi.

Il comfort di queste cuffie, insieme alla vestibilità personalizzabile e ai padiglioni imbottiti, le rende adatte per sessioni prolungate di ascolto, mentre la compatibilità con assistenti vocali come Siri e Google Voice Assistant le rende un accessorio pratico per la vita quotidiana. Il loro prezzo scontato a 99€, rispetto al prezzo originale di 199€, dovrebbe spingervi a considerare seriamente l'acquisto, soprattutto se desiderate un paio di cuffie di qualità senza spendere una fortuna.

