Vuoi vincere uno scooter Piaggio? Te lo regala Coca Cola!

Se comprate abitualmente delle bibite, anche occasionalmente, potreste avere l'opportunità di vincere un e-scooter. Con il concorso "Con Coca-Cola il gusto si mette in moto", avete infatti la possibilità di aggiudicarvi un Piaggio 1 Active Euro 5. Partecipare è semplice e, se vogliamo, anche divertente. Tutto ciò che dovete fare è acquistare alcune delle vostre bibite preferite tra Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade e molte altre.

Per partecipare, recatevi esclusivamente presso i punti vendita Despar, Eurospar e Interspar che espongono il materiale pubblicitario del concorso. È importante ricordare che gli acquisti online non sono validi ai fini del concorso. Acquistate almeno 5€ di bibite in un unico scontrino scegliendo tra le marche partecipanti come Coca-Cola, Fanta, Sprite, fuzetea, Powerade, Lurisia, Monster e Burn. Conservate lo scontrino, poiché vi servirà per inviare la vostra partecipazione.

Una volta effettuato l'acquisto, inviate un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 339.9957142 con i dati richiesti, separati da un asterisco. I dati necessari includono la data di acquisto (in formato ggmm), l’ora di emissione dello scontrino (in formato hhmm), l’importo totale dello scontrino e il numero del documento commerciale di vendita senza zeri iniziali e caratteri di separazione. Se questo passaggio vi è poco chiaro, ecco un esempio:

Per un acquisto effettuato il 5 luglio 2024 alle ore 11:00 per un importo di 20,50€, il messaggio dovrebbe essere scritto così: 050711002050*250135.

Il concorso termina il 22 luglio 2024, e il fortunato vincitore dell'e-scooter Piaggio 1 Active Euro 5 sarà estratto entro il 6 settembre 2024. Non perdete questa straordinaria opportunità di vincere un fantastico premio semplicemente godendovi le vostre bibite preferite. Per ulteriori dettagli, consultate il regolamento completo del concorso, scaricabile tramite la pagina che vi abbiamo appena linkato

