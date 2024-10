Non hai speso tutto nel Prime Day? Ecco un proiettore scontato di 150€ per te

Indipendentemente dal tipo di TV che possedete, a casa si desidera spesso ricreare l’esperienza coinvolgente del cinema, con immagini che superano facilmente i 100 pollici. Con il proiettore XGIMI Horizon, uno dei migliori della sua categoria, è possibile proiettare fino a 200 pollici e godere di contenuti in risoluzione 4K. Se non avete approfittato delle offerte degli ultimi giorni, oggi potete acquistare XGIMI Horizon con uno sconto di 150€ sul prezzo originale.

XGIMI Horizon, chi dovrebbe acquistarlo?

XGIMI Horizon è uno dei migliori proiettori per chi desidera trasformare il proprio soggiorno in un vero e proprio cinema domestico. Questo prodotto risponde alle esigenze di coloro che non vogliono scendere a compromessi tra portabilità, dimensione dello schermo e qualità dell'immagine. Grazie alla sua luminosità di 1500 ISO Lumen e alla qualità dell'immagine che può raggiungere il 4K, XGIMI Horizon garantisce un'esperienza visiva con pochi eguali.

Chi ama organizzare serate di film in famiglia o con gli amici, sfruttando la grandezza dello schermo fino a 200'', e al tempo stesso cerca una configurazione rapida e intuitiva, troverà in questo proiettore il miglior alleato. Inoltre, XGIMI Horizon è ideale per gli appassionati di tecnologia che desiderano unire intrattenimento e praticità. Grazie agli altoparlanti Harman Kardon integrati e alla compatibilità con Android TV, gli utenti possono accedere facilmente alla loro libreria di contenuti in streaming preferiti, tra cui HBO Max e Prime Video direttamente dal proiettore.

La funzione di Chromecast incorporata rende semplice proiettare video e giochi dallo smartphone, elevando il livello di qualunque serata di gioco o sessione di binge-watching. Quindi, per coloro che ricercano un audio di qualità e una vasta selezione di contenuti alla portata di un tasto, XGIMI Horizon rappresenta un investimento che sa davvero soddisfare ogni esigenza di intrattenimento domestico.

Vedi offerta su Amazon