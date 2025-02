Zero pensieri con LG! Acquisti ora, paghi a maggio e trovi grandi offerte

LG lancia un’iniziativa per chi desidera acquistare nuovi prodotti senza il pensiero di un pagamento immediato. Fino al 12 marzo, lo store ufficiale LG propone una promozione con tasso zero su una selezione di prodotti, molti dei quali già scontati. Questa formula permette di comprare ora e iniziare a pagare solo dopo 90 giorni, offrendo così una gestione più flessibile delle spese. Un'opportunità perfetta per chi vuole approfittare delle offerte senza pesare subito sul proprio budget. Che si tratti di un nuovo televisore, un elettrodomestico o un altro dispositivo, questa iniziativa permette di acquistare con maggiore serenità.

Vedi offerte su LG

Compri ora e paghi da maggio, perché approfittarne?

I prodotti che aderiscono all’offerta sono riconoscibili grazie al tag "Paghi a maggio", che indica la possibilità di usufruire del finanziamento Findomestic a tasso zero. I clienti possono scegliere tra diverse opzioni di rateizzazione in 10, 20 o 30 mesi, con un TAN fisso dello 0% e un TAEG dello 0%, senza alcun costo aggiuntivo. Ad esempio, un prodotto dal valore di 900€ può essere acquistato pagando 10 rate da 90€, 20 rate da 45€ o 30 rate da 30€, con un importo totale dovuto che rimane invariato. Questa soluzione consente di suddividere la spesa nel tempo senza interessi o commissioni nascoste, rendendo gli acquisti ancora più accessibili.

Uno dei principali vantaggi di questa promozione è la possibilità di posticipare il primo pagamento di 90 giorni, consentendo di pianificare le proprie finanze con maggiore tranquillità. L’intero processo di finanziamento avviene in modo semplice e digitale, con un percorso guidato che include la IEBCC e la valutazione della richiesta da parte di Findomestic Banca S.p.A., previa approvazione. Questo sistema garantisce trasparenza e sicurezza, permettendo ai clienti di completare l’acquisto in pochi passaggi senza complicazioni.

LG Electronics Italia S.p.A. agisce come intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A. ma senza esclusiva, offrendo così una soluzione di pagamento vantaggiosa e alla portata di tutti. Grazie a questa iniziativa, chi desidera acquistare un prodotto LG può farlo con più serenità, approfittando di sconti e di una formula di pagamento flessibile e senza costi extra. Un’occasione unica per ottenere il meglio della tecnologia LG senza preoccupazioni economiche immediate.

Vedi offerte su LG