A Villa d’Este presentata l’auto più costosa di sempre

Il Concorso di Eleganza Villa D’Este, fin dalla sua prima edizione del 1929, è il luogo ideale per chi desidera ammirare tra le più belle ed esclusive auto di tutto il mondo. Un vero e proprio appuntamento immancabile che, solo quest’anno a causa della pandemia, si è tenuto lo scorso weekend. In genere, di solito, la tradizione vuole che la kermesse prenda piede sulle sponde del Lago di Como per la metà di maggio, in un clima decisamente più mite e favorevole.

Se negli anni passati abbiamo visto il debutto di Bugatti, BMW, Ferrari, De Tomaso e molto altro, quest’anno fa il suo esordio l’auto più costosa del mondo: la Rolls-Royce Boat Tail. Sebbene sia ancora sconosciuto il listino ufficiale, si tratta di una one-off creata dal reparto Coachbuilt della casa inglese, quello dedicato a soddisfare le richieste dei facoltosi clienti del marchio.

Nell’immaginario comune, quando si pensa a Rolls-Royce si immagina di una vettura estremamente lussuosa, elegante e raffinata; un qualcosa inarrivabile per la maggior parte delle persone. Immaginate ora una Rolls-Royce creata da Coachbuilt: come potrà mai migliorare?

Rolls-Royce Boat Tail alza ulteriormente l’asticella: ogni suo elemento è stato ripensato da zero, dalla carrozzeria all’abitacolo, passando naturalmente per i vari optional che la caratterizzano. Un esempio è dato dal nuovo bagagliaio che vanta un particolare sistema di apertura a 2 elementi dove nasconde al suo interno un set da picnic, un ombrellone e uno scomparto refrigerato per tenere alla temperatura ideale la bottiglia di champagne. Nonostante non sia una macchina nata per la velocità, Boat Tail beneficia del classico motore V12 twin-turbo da 6,75 litri da 563 CV della Phantom, capace di erogare oltre 900 Nm di coppia.

Il prezzo? Come anticipato non è nulla di ufficiale ma alcune voci di corridoio suggeriscono un valore di 28 milioni di dollari, praticamente 23 milioni di euro al cambio attuale; una spesa forte per una singola macchina, non trovate?