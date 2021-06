Accessori per trasporto animali in auto e moto | I migliori del 2021

Viaggiare in auto o in moto in compagnia dei nostri amici a quattro zampe è possibile, ma ciò richiede il rispetto di alcune norme stabilite dal Codice della Strada. Non a caso, la Legge prevede che si possano trasportare liberamente purché custoditi adeguatamente con appositi accessori. Nel momento in cui si decide di affrontare un viaggio, con un cane o un gatto, è bene che questi siano legati e che indossino pettorine e cinture di sicurezza, oppure siano custoditi in appositi trasportini o sorvegliati dietro divisori al fine di viaggiare nel rispetto delle norme. Tuttavia, per mantenere l’auto pulita e offrire il massimo comfort agli animali si può anche usufruire di coprisedili e teli.

In questa guida troverete tutti quegli accessori necessari per poter affrontare nel migliore dei modi anche i lunghi viaggi in compagnia dei vostri amici a quattro zampe. Per una completa sicurezza è sicuramente fondamentale acquistare accessori adeguati al trasporto degli animali in auto, moto o aereo: per la scelta ci siamo affidati alla vastità di prodotti presenti su Amazon, al suo ottimo rapporto qualità/prezzo e alla garanzia offerta ai clienti.

I migliori accessori per trasporto animali in auto e moto

Trasportino per cani Skudo Iata

Il trasportino per cani Skudo Iata è il trasportino omologato per tutte le tipologie di viaggio, incluso i voli aerei. Grazie alla porta in metallo e alla chiusura di sicurezza eviterete eventuali aperture accidentali durante i viaggi. Inoltre, l’apertura da entrambi i lati permette un semplice accesso per l’animale. Non mancano le prese d’aria che assicurano una perfetta areazione nel trasportino ed un robusto maniglione estraibile sulla parte superiore che rende più facile il trasporto. Il trasportino che abbiamo selezionato per voi offre come optional l’utilizzando di ruote frenanti da acquistare separatamente.

Set ruote per trasportino Skudo Iata

Le ruote SKudo Iata sono disponibili in un set da quattro pezzi e adatte ai trasportini “Skudo IATA 4-6”. Le ruote sono realizzate in acciaio con rivestimento in gomma e rappresentano inevitabilmente un elemento indispensabile per poter trasportare con semplicità il vostro grande amico a quattro zampe.

Trasportino in tessuto Morpilot per cani e gatti

Il trasportino in tessuto Morpilot per cani e gatti è progettato per mantenere l’animale protetto e al sicuro, assicurando il giusto comfort. Il prodotto che abbiamo scelto per voi è ideale sia per i viaggi in auto che in aereo ed è adatto per cani e gatti di peso fino a 8 kg, considerata la sua dimensione pari a 44,95x30x34 cm. Non manca un’apertura laterale per consentire all’animale di entrare senza problemi ed una rete traspirante su tutti e tre i lati per garantire la normale circolazione dell’aria all’interno del trasportino. Perfetto per essere utilizzato anche come borsa a tracolla con cinturino regolabile. Il produttore ha inoltre incluso una ciotola pieghevole in omaggio indispensabile durante i viaggi.

Zaino estendibile Pecute

Esplorare nuovi posti sarà più semplice grazie allo zaino estendibile Pecute che permette di portare gli animali domestici di piccola taglia in spalla. Il prodotto è stato ideato per molteplici usi: può essere usato a casa per la vita quotidiana dell’animale, come seggiolino da viaggio per l’auto, come trasportino se a piedi o in bicicletta e per il riposo dell’animale all’aperto. L’accessorio marchiato Pecute da noi selezionato è sicuramente un ottimo prodotto per tutti i proprietari di animali domestici di piccole e medie taglie. Lo schienale in spugna a nido d’ape è resistente alla decompressione e agli urti e, allo stesso tempo, alleggerisce la pressione esercitata dall’animale. Tuttavia, le piccole finestre a rete presenti sui tre lati permettono una traspirazione ideale, mentre le cerniere poste sulla parte superiore e anteriore semplificano l ‘accesso e l’uscita dei vostri adorabili animali domestici.

Trasportino POW per cani e gatti da auto, moto e bici

Tra i migliori accessori, non potevamo non includere il primo trasportino per animali al mondo, progettato da POW, come bauletto rigido per auto ma anche per scooter, moto, bici. Non a caso, parliamo di un accessorio decisamente valido, brevettato per il trasporto di piccoli animali domestici fino a 10 kg che rispetta tutti gli standard di sicurezza e normativi del Codice della Strada. Il trasportino POW permetterà al vostro animale domestico di viaggiare in modo estremamente confortevole, eliminando allo stesso tempo distrazioni per il conducente: può essere infatti utilizzato in auto facendo passare la cintura di sicurezza attraverso l’apposita maniglia. Acquistando il Kit POW si riceverà una piastra universale adattabile a tutti gli scooter e moto, e potrà essere montato in entrambe le direzioni di marcia. Se siete invece possessori di una bicicletta, il trasportino potrà essere agganciato anche sul portapacchi della bici consentendovi di trasportare l’animale senza pericoli.

Telo protettivo per sedili auto Pecute

Per risolvere il problema dei peli che rimangono sui sedili della vostra auto, vi proponiamo il telo protettivo per sedili auto Pecute realizzato in materiale impermeabile che protegge i sedili posteriori da macchie, graffi o peli. Non a caso, lo strato inferiore è realizzato in una rete in PVC antiscivolo che elimina il rischio di scivolamento del cane durante la guida. La presenza della tasca portaoggetti permette inoltre di sistemare oggetti utili durante il viaggio.

Cintura di sicurezza per cani Julius-K9

La cintura di sicurezza per cani è certamente un accessorio utile e fondamentale per viaggiare rispettando le norme ed evitare spiacevoli sanzioni. Non a caso, questo accessorio limita il movimento del cane così da evitare che possa disturbare il conducente nella guida o saltare fuori nel caso in cui la portiera sia aperta. La cintura di sicurezza Julius-K9 è stata progettata per un semplice utilizzo: una delle estremità dev’essere infatti fissata all’anello dell’imbracatura mentre l’altra estremità dev’essere fissata alla fibbia della cintura di sicurezza della vettura. Adatto anche a cani di taglia grande.

Pettorina per cani Julius-K9

La pettorina per cani Julius-K9 è progettata per una facile uso e per una semplice applicazione in diverse occasioni, dalla semplice passeggiata ai viaggi in auto. Al fine di offrire lo stesso comfort per tutti i cani, la struttura della pettorina varia a seconda della taglia del cane. A seconda della taglia del vostro amico a quattro zampe vi invitiamo dunque a scegliere la misura adatta. La maniglia ad anello presente sulla pettorina vi permetterà di legare il cane alla cintura di sicurezza: Julius-K9 offre garanzia sia in ambito di affidabilità che durevolezza grazie alla fibbia ad alta resistenza, dai materiali di primissima qualità e dall’accurata fabbricazione.

Seggiolino auto per cani

Il seggiolino auto per cani può essere considerato una valida alternativa al telo. Con l’installazione delle tre cinghie e del sistema di ancoraggio è infatti estremamente stabile e sicuro, anche se per la massima stabilità si consiglia di utilizzare tale accessorio sul sedile anteriore dell’auto. Perfetto per trasportare cani di piccola e media taglia fino a 12 kg e grazie al materiale di alta qualità tale prodotto vi offrirà una completa protezione per preservare l’integrità dei sedili dell’auto.

Protezione per vano bagagli Pecute

Pulire il bagagliaio dell’auto richiede un duro lavoro a causa dei peli intrappolati sulla tappezzeria? La protezione vano baule Pecute è realizzata con materiali di alta qualità, tra cui silicone che dispone di caratteristiche antiscivolo e resistenti all’usura. Tuttavia, le dimensioni di 168×185 cm permettono al prodotto di adattarsi alla maggior parte delle auto di piccole e medie dimensioni. La presenza delle tre tasche permette di sistemare vari oggetti per animali domestici e altre attrezzature. Anche l’installazione è molto semplice e veloce: il velcro presente su entrambi i lati permette di collegare i bordi ai lati del bagagliaio per garantire che si attacchi correttamente alla superficie interna l’auto.

Griglia divisoria per auto

Volete impedire al vostro cane di salire sul sedile anteriore? La griglia divisoria per auto vi permetterà di tenere il vostro animale domestico al sicuro e lontano sia dal posto di guida che dai passeggeri, riducendo le distrazioni del conducente e creando uno spazio più confortevole e sicuro anche per voi durante il viaggio. Realizzata in materiale resistente, può essere facilmente installata al poggiatesta senza dover utilizzare appositi attrezzi. La griglia è infatti completamente regolabile per adattarsi alla maggior parte dei veicoli, inclusi auto, SUV e furgoni. A differenza di altre barriere con ganci di plastica fragili, il prodotto che abbiamo scelto per voi si contraddistingue per la presenza di una fibbia in metallo resistente e una cinghia in nylon per tenere la griglia saldamente alla staffa del poggiatesta dell’auto. I pannelli laterali regolabili sono espandibili: la larghezza è infatti regolabile tra 92 e 156 cm, mentre l’altezza va dai 31 ai 42 cm per adattarsi al meglio al vostro veicolo.

Rampa pieghevole per auto

La rampa pieghevole è inevitabilmente un pratico supporto per la salita e la discesa del vostro amico a quattro zampe ed è adatta anche per cani fino a un massimo di 90 kg di peso. Grazie alle apposite cerniere può essere facilmente piegata e riposta nel bagagliaio riducendone le dimensioni nei momenti di inutilizzo.

Come scegliere i migliori accessori auto per il trasporto degli animali domestici

Senza dubbio, nella scelta degli accessori utili per trasportare i nostri amici a quattro zampe è fondamentale selezionare accessori adeguati sia alla taglia del cane o del gatto che alla vettura. La maggior parte degli accessori in commercio sono infatti generici, ma non mancano i costruttori che hanno previsto dei set specifici e personalizzati per i propri modelli. Nel creare questa guida, abbiamo scelto accessori universali e regolabili, selezionando esclusivamente quelli con miglior sostegno e stabilità ma soprattutto omologati anche per viaggi in aereo o nave. Il nostro consiglio è dunque quello di acquistare solamente prodotti di qualità, che possano assicurare sicurezza sia ai passeggeri che agli animali, e permettervi di rispettare tutte le norme previste dal Codice della Strada.